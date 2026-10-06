به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، سه‌شنبه شب در نشست شورای شهر کرمان گفت: شاهد تغییرات مثبت در فضای شهری کرمان در حوزه‌های عمرانی و زیرساختی هستیم و بهترین سطح ارتباط و تعامل میان مجموعه استانداری، شورای شهر و شهرداری کرمان شکل گرفته است.

وی افزود: سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های مختلفی در مجموع استان کرمان شکل گرفته که موجب شده این استان به‌عنوان یکی از مقاصد اصلی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور مطرح شود.

استاندار کرمان با بیان اینکه در حوزه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر نیز شاهد پیشتازی و پیشرانی استان هستیم افزود: با روند فعلی، امسال جایگاه نخست را در بهره‌برداری از انرژی خورشیدی خواهیم داشت.

مقام عالی دولت در استان کرمان خاطرنشان کرد: این اتفاق مثبت را در شهر کرمان نیز داریم و آثار اقدامات برای مردم و مهمانان شهر کرمان کاملا محسوس است.

وی ابراز امیدواری کرد: با کمک و تعامل شورای شهر، شهرداری و مجموعه استانداری؛ اتفاقات خوبی برای شهر کرمان رقم‌ بخورد.

طالبی، در ادامه از مذاکرات انجام‌شده با وزارت میراث فرهنگی برای ثبت جهانی شهر کرمان خبر داد و افزود: با مساعدت وزارت میراث فرهنگی، ثبت جهانی شهر کرمان و محدوده تاریخی شامل میدان بیرم‌آباد، تخت درگاه‌قلی‌بیگ، قلعه‌دختر، قلعه اردشیر و گنبد جبلیه در اولویت قرار خواهد گرفت که تحقق این مهم، نیازمند همت و تلاش بیشتر شورای شهر و شهرداری کرمان است.

وی با بیان اینکه فرآیند ثبت جهانی بین دو تا چهار سال به طول خواهد انجامید، گفت: قطعاً روزی که با افتخار، نام کرمان به‌عنوان شهر ثبت جهانی اعلام شود، شاهد تأثیر آن بر زندگی، پویایی و تحول شهر خواهیم بود.