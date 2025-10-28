به گزارش خبرنگار مهر، پس از دو هفته تعطیلی رقابتهای لیگ برتر فوتبال زنان در هفته ششم برگزار شد و تیمهای مدعی با کسب پیروزیهای مهم رقابت برای کسب عنوان قهرمانی را داغتر کردند.
در یکی از دیدارهای حساس این هفته ایستا البرز در ورزشگاه انقلاب کرج میهمان سپاهان اصفهان بود و با ارائه نمایشی درخشان موفق شد با نتیجه ۴ بر یک حریف خود را شکست دهد.
در دیگر بازیها سرخپوشان پایتخت که پس از سه بازی بدون برد به دنبال جبران بودند در دیدار مقابل ملوان بندرانزلی با نتیجه ۲ بر صفر شکست خوردند و فرصت کسب امتیاز را از دست دادند.
نتایج این هفته نشان داد که رقابت در لیگ هجدهم بسیار فشرده و جذاب دنبال میشود و تیمهای مدعی هر کدام با پیروزیهای خود امیدوار به کسب عنوان قهرمانی هستند.
نتایج هفته ششم لیگ برتر فوتبال زنان ایران به شرح زیر است:
*ایستا البرز ۴-۱ سپاهان اصفهان
*ملوان بندرانزلی ۲-۰ پرسپولیس تهران
*خاتون بم ۲-۰ پالایش گاز ایلام
*آوا تهران ۰-۱ گلگهر سیرجان
*ایساتیس کران فارس ۱-۰ یاسام کردستان
خاتون بم در پایان هفته ششم با کسب ۶ برد پیاپی مقتدرانه صدرنشین جدول ردهبندی است و گلگهر سیرجان هم با ۱۵ امتیاز در رتبه دوم قرار دارد و ایستا البرز با ۱۳ امتیاز در رتبه سوم موقعیت خود را تثبیت کرده است.
هفته ششم رقابت های لیگ برتر فوتبال زنان با پیروزی سه تیم مدعی قهرمانی به پایان رسید.
به گزارش خبرنگار مهر، پس از دو هفته تعطیلی رقابتهای لیگ برتر فوتبال زنان در هفته ششم برگزار شد و تیمهای مدعی با کسب پیروزیهای مهم رقابت برای کسب عنوان قهرمانی را داغتر کردند.
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