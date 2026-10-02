هفته سوم لیگ برتر زنان؛ جدال صدرنشین و استقلال در سیرجان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم لیگ برتر فوتبال زنان امروز (جمعه دهم مهر)از ساعت ۱۶:۳۰ آغاز می‌شود. هفته‌ای که در آن صدرنشین جدول در سیرجان میزبان استقلال خواهد بود و تیم‌های پرسپولیس و سپاهان نیز برای حفظ روند صددرصدی خود به میدان می‌روند.



پس از سپری شدن دو هفته ابتدایی گل‌گهر سیرجان با ۶ امتیاز و تفاضل گل ۶+ در صدر جدول قرار دارد. پرسپولیس و سپاهان نیز هر دو ۶ امتیازی هستند و به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم ایستاده‌اند. خاتون بم با ۴ امتیاز چهارم است و استقلال با ۳ امتیاز در جایگاه پنجم قرار دارد.



در پایین جدول نیز پالایش گاز ایلام، ملوان بندرانزلی و وارش نوشهر هنوز موفق به کسب پیروزی نشده‌اند و هفته سوم فرصت مهمی برای تغییر شرایط آنها خواهد بود.



گل‌گهر – استقلال؛ نبرد صدرنشین و آبی‌ها



بدون تردید مهم‌ترین مسابقه هفته سوم در ورزشگاه امام علی(ع) سیرجان برگزار خواهد شد؛ جایی که گل‌گهر سیرجان به عنوان صدرنشین میزبان استقلال تهران است.



شاگردان مریم جهان‌نجاتی شروعی قدرتمند در فصل جدید داشته‌اند. گل‌گهر در هفته نخست با نتیجه ۴ بر یک وارش نوشهر را شکست داد و در هفته دوم نیز در ایلام با سه گل از سد پالایش گاز گذشت. سه گل زهرا علیزاده، شبنم بهشت و افسانه چترنور در بازی دوم نشان داد که خط حمله این تیم همچنان یکی از مهم‌ترین نقاط قوت گل‌گهر است.



در سوی مقابل استقلال پس از پیروزی ۲ بر صفر در هفته نخست مقابل آوا تهران هفته گذشته در بم مقابل خاتون قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد. آبی‌پوشان حالا برای دومین هفته متوالی باید خارج از خانه به میدان بروند و این‌بار مقابل صدرنشین مسابقات قرار گرفته‌اند.



این مسابقه از یک جهت دیگر هم اهمیت دارد. گل‌گهر با ۶ امتیاز به دنبال حفظ صدرنشینی است و استقلال نیز برای بازگشت به جمع تیم‌های بالانشین جدول به امتیاز گرفتن در سیرجان نیاز دارد.



آوا – خاتون؛ بمی‌ها به دنبال ادامه روند صعودی



خاتون بم پس از تساوی غیرمنتظره مقابل ایستا البرز در هفته اول سرانجام هفته گذشته اولین پیروزی فصل خود را با پیروزی برابر استقلال جشن گرفت.



حالا شاگردان مرضیه جعفری در تهران میهمان آوا خواهند بود. خاتون با چهار امتیاز در رتبه چهارم قرار دارد و در صورت کسب پیروزی می‌تواند فاصله خود را با تیم‌های بالای جدول کمتر کند.



آوا نیز پس از شکست هفته نخست مقابل استقلال در هفته دوم برابر ایستا البرز به تساوی بدون گل رسید و همچنان در جست‌وجوی نخستین پیروزی فصل است.





پرسپولیس – وارش؛ سرخ‌ها به دنبال سومین برد



پرسپولیس یکی از سه تیم ۶ امتیازی جدول است و شروعی کاملاً موفق در فصل جدید داشته است.



سرخ‌پوشان در هفته نخست آوا تهران را ۲ بر صفر شکست دادند و هفته گذشته نیز با چهار گل از سد ملوان بندرانزلی گذشتند. شاگردان نیلوفر اردلان حالا مقابل وارش نوشهر قرار می‌گیرند؛ تیمی که در دو هفته نخست هنوز امتیازی کسب نکرده است.



پرسپولیس در صورت پیروزی می‌تواند به روند صددرصدی خود ادامه دهد و همچنان در کورس صدر جدول باقی بماند.



سپاهان – پالایش گاز؛ فرصت طلایی برای طلایی‌پوشان



سپاهان نیز شرایطی مشابه پرسپولیس دارد. طلایی‌پوشان اصفهانی در دو هفته نخست مقابل ملوان و وارش به پیروزی رسیده‌اند و با شش امتیاز در رتبه سوم جدول قرار گرفته‌اند.



سپاهان هفته گذشته در نوشهر با چهار گل وارش را شکست داد و حالا در خانه پذیرای پالایش گاز ایلام خواهد بود؛ تیمی که هفته گذشته مقابل گل‌گهر شکست خورد و هنوز امتیازی در فصل جدید به دست نیاورده است.



شاگردان بیان محمودی با کسب سومین پیروزی متوالی می‌توانند همچنان در جمع مدعیان بالای جدول باقی بمانند.



ایستا البرز – ملوان؛ تقابل ویژه سارا قمی



یکی دیگر از مسابقات هفته سوم در البرز برگزار می‌شود؛ جایی که ایستا البرز مقابل ملوان بندرانزلی قرار خواهد گرفت.



ایستا شروعی قابل توجه در فصل جدید داشته است. این تیم ابتدا خاتون بم را متوقف کرد و هفته گذشته نیز برابر آوا تهران به تساوی بدون گل رسید تا در دو مسابقه نخست شکست‌ناپذیر بماند. در مقابل ملوان هر دو بازی ابتدایی خود را واگذار کرده و هنوز امتیازی به دست نیاورده است.



تقابل امروز برای سارا قمی نیز جذابیت ویژه‌ای دارد. سرمربی ایستا البرز که سالیان طولانی برای ملوان به میدان رفته، این‌بار در قامت سرمربی ایستا مقابل تیم سابقش قرار خواهد گرفت.



جدول در انتظار تغییرات؟



سه تیم گل‌گهر، پرسپولیس و سپاهان هر سه با ۶ امتیاز در بالای جدول قرار گرفته‌اند و رقابت آنها برای صدرنشینی همچنان نزدیک است. در میانه جدول نیز خاتون و استقلال به دنبال نزدیک شدن به جمع مدعیان هستند.

حالا باید دید در پایان هفته سوم آیا گل‌گهر همچنان صدرنشین باقی می‌ماند یا یکی از دو تیم پرسپولیس و سپاهان می‌تواند با نتیجه‌ای بهتر جایگاه خود را در جدول ارتقا دهد.



برنامه هفته سوم لیگ برتر فوتبال زنان به شرح زیر است:



*گل‌گهر سیرجان – استقلال تهران



*آوا تهران – خاتون بم



*پرسپولیس – وارش نوشهر



*سپاهان اصفهان – پالایش گاز ایلام



*ایستا البرز – ملوان بندرانزلی