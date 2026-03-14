اورژانس کشور: مصدومان را ناگهانی از زیر آوار خارج نکنید

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سازمان اورژانس کشور با انتشار پروتکلهای جدید امدادی، نسبت به خطرات ناشی از خارج کردن ناگهانی مصدومان از زیر آوار (سندروم له شدگی) هشدار داد و بر ضرورت آواربرداری تدریجی تأکید کرد.
با توجه به احتمال گرفتاری هموطنان در زیر آوار ناشی از حوادث و بمبارانها، کارشناسان این سازمان اعلام کردند که تحت فشار ماندن طولانیمدت عضلات میتواند منجر به آزاد شدن سموم در بدن شود؛ لذا روند خارج کردن مصدوم باید با دقت و مهارت خاصی انجام شود.
سازمان اورژانس کشور بر رعایت نکات زیر در صحنه حادثه تأکید کرد؛ حفظ امنیت صحنه: پیش از هر اقدامی، مراقب خطرات ثانویه نظیر نشت گاز، سیمهای برق رها شده و بمبهای عملنکرده باشید و در صورت خطر انفجار مجدد، بلافاصله از محل دور شوید.
کنترل خونریزی؛ هرگونه خونریزی قابل مشاهده باید با فشار مستقیم پارچه تمیز یا در صورت ضرورت، با استفاده از شریانبند (تورنیکت) مهار شود.
پرهیز از جابهجایی ناگهانی؛ مصدومی که مدت طولانی زیر فشار آوار بوده است، نباید به صورت ناگهانی آزاد شود. آواربرداری باید به صورت تدریجی و ترجیحاً با حضور و نظارت کارشناسان فوریتهای پزشکی (اورژانس ۱۱۵) انجام شود تا از ایست قلبی و نارسایی کلیوی ناگهانی مصدوم جلوگیری شود.
حمایتهای اولیه: تا زمان رسیدن نیروهای امدادی، مصدوم را گرم نگه دارید و از خورانیدن هرگونه دارو یا نوشیدنی بدون مشورت با تکنسینهای اورژانس خودداری کنید.
خونسردی داوطلبان امدادگر و تماس فوری با شماره ۱۱۵، حیاتیترین گام در زنجیره بقای مصدومان زیر آوار است. تیمهای عملیاتی اورژانس در سراسر کشور با تجهیزات کامل آماده اعزام و ارائه خدمات تخصصی در صحنه حوادث هستند.
نظر شما