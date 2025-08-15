  1. استانها
  2. خوزستان
۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۴۱

انفجار کپسول گاز در شهرک آغاجری اهواز؛ ۳ زن مصدوم شدند

اهواز - رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز از مصدومیت سه زن در پی انفجار کپسول گاز در شهرک آغاجری خبر داد. مصدومان برای درمان به بیمارستان طالقانی منتقل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی بلوطکی عصر امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در ساعت ۱۶:۱۵ روز جمعه، انفجار یک کپسول گاز در منطقه منابع طبیعی شهرک آغاجری اهواز رخ داد که منجر به مصدومیت سه زن ۴۲، ۳۹ و ۶۹ ساله شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، تیم‌های امدادی اورژانس به محل اعزام شدند و اقدامات اولیه درمانی برای مصدومان انجام گرفت. هر سه مصدوم توسط آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان طالقانی اهواز منتقل شدند تا تحت درمان تخصصی قرار گیرند.
احمدی با بیان اینکه نیروهای امدادی با حضور به‌موقع از گسترش خسارات احتمالی جلوگیری کردند، گفت: وضعیت محل حادثه تحت کنترل است و علت دقیق انفجار توسط کارشناسان ایمنی و آتش‌نشانی در حال بررسی است.
وی در پایان از شهروندان خواست تا نکات ایمنی در استفاده از کپسول‌های گاز را رعایت کنند تا از بروز حوادث مشابه پیشگیری شود.

