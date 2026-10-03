علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طی ۶ ماه سپری‌شده از سال جاری، پنج میلیون و ۵۵۳ هزار تن کالا از محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه به نقاط مختلف کشور جابه‌جا شده است.

وی افزود: این میزان جابه‌جایی با صدور ۳۵۶ هزار بارنامه در شبکه حمل‌ونقل کالای استان انجام شده و بیانگر حجم قابل توجه فعالیت ناوگان حمل بار در محورهای مواصلاتی کرمانشاه است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به نوع کالاهای جابه‌جاشده گفت: بر اساس آمارهای ثبت‌شده، ۱۶۴ هزار تن از مجموع کالاهای حمل‌شده در این مدت به بارهای معدنی اختصاص داشته است.

سلیمی همچنین از جابه‌جایی یک هزار و ۹۲۴ تن کالا توسط ناوگان وانت‌بار برون‌شهری خبر داد و عنوان کرد: فعالیت این بخش از ناوگان نیز در شبکه حمل‌ونقل کالا در حال انجام است.

وی تصریح کرد: نظارت بر فعالیت ناوگان حمل‌ونقل کالا با هدف ساماندهی این بخش و ارتقای ایمنی حمل بار در محورهای مواصلاتی استان در حال انجام است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: آمار بارنامه‌های صادرشده و میزان کالای جابه‌جاشده، مبنای پایش فعالیت شبکه حمل‌ونقل کالا در استان قرار دارد و نظارت بر عملکرد ناوگان با هدف ارتقای ایمنی و ساماندهی جابه‌جایی بار ادامه خواهد داشت.