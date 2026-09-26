به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد امیری اظهار کرد: این میزان جابه‌جایی کالا در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ توسط ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای استان انجام شده و بیانگر حجم قابل توجه فعالیت بخش حمل‌ونقل کالا در استان است.

وی افزود: بخش عمده کالاهای حمل‌شده از مبدأ چهارمحال‌وبختیاری را اقلام صنعتی، معدنی، سوختی و کشاورزی تشکیل می‌دهند که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به انواع بنزین، ورق گالوانیزه، میلگرد، شمش آهن، انواع شمش، گارونیل، سیمان قله‌ای، خوراک ماهی و سیمان اشاره کرد.

رئیس اداره کالا اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال‌وبختیاری ادامه داد: انواع بنزین، ورق گالوانیزه از جمله اقلام عمده‌ای هستند که سهم قابل توجهی در جابه‌جایی بار از مبدأ استان دارند و بخش مهمی از ظرفیت حمل‌ونقل جاده‌ای استان را به خود اختصاص داده‌اند.

امیری با اشاره به صدور ۱۷۴ هزار و ۳۲۸ فقره بارنامه در این مدت گفت: ثبت این آمار نشان‌دهنده حجم بالای تردد ناوگان حمل کالا و فعالیت مستمر رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل در مسیر جابه‌جایی کالا از استان است.