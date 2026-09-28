علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: حملونقل جادهای یکی از بخشهای مهم در انتقال کالا و تأمین نیازهای اقتصادی کشور است و فرآیند جابهجایی بار در شبکه تحت نظارت این ادارهکل انجام میشود.
وی افزود: طی ۶ ماهه نخست سال جاری، ۳۵۶ هزار بارنامه در استان کرمانشاه صادر شده که بر اساس آنها ۵ میلیون و ۵۵۳ هزار تن کالا به نقاط مختلف کشور حمل شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه با اشاره به بخشی از کالاهای جابهجا شده در این مدت گفت: مواد معدنی سهمی از بار حملشده در استان را به خود اختصاص دادهاند و بر اساس آمار ثبتشده، ۱۶۴ هزار تن بار معدنی با صدور بارنامه جابهجا شده است.
سلیمی ادامه داد: نظارت بر فرآیند حمل کالا و فعالیت ناوگان حمل و نقل جادهای، یکی از وظایف مهم مجموعه راهداری و حمل و نقل جادهای استان است و این نظارت با هدف ساماندهی فعالیتها و ارتقای ایمنی جابهجایی بار دنبال میشود.
وی همچنین از فعالیت وانتبارها در بخش حمل کالا خبر داد و تصریح کرد: طی ۶ ماهه نخست امسال، یک هزار و ۹۲۴ تن کالا توسط وانتبارها جابهجا شده و این میزان حمل نیز با صدور بارنامه انجام گرفته است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: نظارت بر عملکرد ناوگان حمل و نقل کالا در استان به صورت مستمر ادامه دارد تا ضمن ساماندهی فرآیند جابهجایی بار، الزامات ایمنی در حمل کالا نیز بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
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