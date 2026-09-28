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۶ مهر ۱۴۰۵، ۸:۲۱

سلیمی: ۵.۵ میلیون تن کالا از کرمانشاه جابه‌جا شد

سلیمی: ۵.۵ میلیون تن کالا از کرمانشاه جابه‌جا شد

کرمانشاه - مدیرکل راهداری کرمانشاه از صدور ۳۵۶ هزار بارنامه و جابه‌جایی ۵ میلیون و ۵۵۳ هزار تن کالا طی ۶ ماهه نخست امسال خبر داد.

علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: حمل‌ونقل جاده‌ای یکی از بخش‌های مهم در انتقال کالا و تأمین نیازهای اقتصادی کشور است و فرآیند جابه‌جایی بار در شبکه تحت نظارت این اداره‌کل انجام می‌شود.

وی افزود: طی ۶ ماهه نخست سال جاری، ۳۵۶ هزار بارنامه در استان کرمانشاه صادر شده که بر اساس آنها ۵ میلیون و ۵۵۳ هزار تن کالا به نقاط مختلف کشور حمل شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به بخشی از کالاهای جابه‌جا شده در این مدت گفت: مواد معدنی سهمی از بار حمل‌شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند و بر اساس آمار ثبت‌شده، ۱۶۴ هزار تن بار معدنی با صدور بارنامه جابه‌جا شده است.

سلیمی ادامه داد: نظارت بر فرآیند حمل کالا و فعالیت ناوگان حمل و نقل جاده‌ای، یکی از وظایف مهم مجموعه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان است و این نظارت با هدف ساماندهی فعالیت‌ها و ارتقای ایمنی جابه‌جایی بار دنبال می‌شود.

وی همچنین از فعالیت وانت‌بارها در بخش حمل کالا خبر داد و تصریح کرد: طی ۶ ماهه نخست امسال، یک هزار و ۹۲۴ تن کالا توسط وانت‌بارها جابه‌جا شده و این میزان حمل نیز با صدور بارنامه انجام گرفته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: نظارت بر عملکرد ناوگان حمل و نقل کالا در استان به صورت مستمر ادامه دارد تا ضمن ساماندهی فرآیند جابه‌جایی بار، الزامات ایمنی در حمل کالا نیز بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 6960929

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