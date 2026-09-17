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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۱

جابه‌جایی بیش از ۲.۱ میلیون تُن کالا با ناوگان باری لرستان

جابه‌جایی بیش از ۲.۱ میلیون تُن کالا با ناوگان باری لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان از جابه‌جایی بیش از ۲.۱ میلیون تُن کالا با ناوگان باری این استان طی پنج ماه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عارف امرایی عصر امروز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه، دو میلیون و ۱۰۵ هزار و ۴۶۵ تُن کالا در قالب ۱۵۸ هزار و ۴۳۱ بارنامه از مبادی این استان با ناوگان باری جابه‌جا شده است.

وی ادامه داد: جابه‌جایی این مقدار کالا توسط، ۲۱ هزار و ۱۱۰ راننده، ۱۴۷ شرکت حمل‌ونقل و ۱۳ هزار ۴۴۹ ناوگان باری سنگین جابه‌جا شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، بیان کرد: از ابتدای سال جاری مجوز فعالیت دو شرکت حمل‌ونقل کالا در استان صادر شده است همچنین، سالن اعلام بار مجازی در شهرستان الیگودرز و سامانه اعلام بار مجازی معادن سنگ دریژان در شهرستان دورود جهت ساماندهی حمل تولیدات در این شهرستان‌ها راه‌اندازی شده است.

کد مطلب 6950259

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