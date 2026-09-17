به گزارش خبرنگار مهر، عارف امرایی عصر امروز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه، دو میلیون و ۱۰۵ هزار و ۴۶۵ تُن کالا در قالب ۱۵۸ هزار و ۴۳۱ بارنامه از مبادی این استان با ناوگان باری جابه‌جا شده است.

وی ادامه داد: جابه‌جایی این مقدار کالا توسط، ۲۱ هزار و ۱۱۰ راننده، ۱۴۷ شرکت حمل‌ونقل و ۱۳ هزار ۴۴۹ ناوگان باری سنگین جابه‌جا شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، بیان کرد: از ابتدای سال جاری مجوز فعالیت دو شرکت حمل‌ونقل کالا در استان صادر شده است همچنین، سالن اعلام بار مجازی در شهرستان الیگودرز و سامانه اعلام بار مجازی معادن سنگ دریژان در شهرستان دورود جهت ساماندهی حمل تولیدات در این شهرستان‌ها راه‌اندازی شده است.