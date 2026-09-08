بیش از ۳ میلیون تن کالا نیمه نخست امسال از قم به مقاصد مختلف حمل شد

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا رضایی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران از ثبت عملکرد قابل توجه ناوگان عمومی حمل‌ونقل کالای استان قم در نیمه نخست سال جاری خبر داد و اظهار کرد: طی این مدت نزدیک به ۳ میلیون و ۱۰۶ هزار تن کالا از مبدا استان قم به نقاط مختلف حمل شده است.



وی افزود: میزان جابه‌جایی کالا در شش ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که حدود ۳ میلیون و ۴۵ هزار تن ثبت شده بود، رشدی ۲ درصدی را نشان می‌دهد.



سرپرست اداره حمل‌ونقل کالای اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم ادامه داد: این حجم از کالا توسط ناوگان عمومی حمل‌ونقل جاده‌ای استان جابه‌جا شده و عملکرد بخش حمل‌ونقل کالا در این بازه زمانی بر اساس اسناد و بارنامه‌های صادرشده ثبت شده است.



وی با اشاره به جایگاه حمل‌ونقل جاده‌ای در انتقال کالاهای تولیدی و مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی بیان کرد: تنوع کالاهای حمل‌شده از مبدا قم در طول سال تحت تأثیر شرایط و متغیرهای اقتصادی و همچنین ضرورت‌های اجتماعی قرار دارد.



بیش از ۲۴۵ هزار بارنامه در قم صادر شد



رضایی در ادامه با اشاره به آمار اسناد حمل صادرشده در استان گفت: جابه‌جایی بیش از ۳ میلیون تن کالا در نیمه نخست امسال، در قالب صدور بیش از ۲۴۵ هزار و ۵۷۰ فقره بارنامه انجام شده است.



وی افزود: تعداد بارنامه‌های صادرشده در مدت مشابه سال گذشته ۲۴۰ هزار و ۱۰۴ فقره بود که مقایسه آمارها از رشد بیش از ۲ درصدی تعداد بارنامه‌های صادره در سال جاری حکایت دارد.



سرپرست اداره حمل‌ونقل کالای اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم تصریح کرد: افزایش هم‌زمان تناژ کالای جابه‌جاشده و تعداد بارنامه‌های صادره، بیانگر تداوم فعالیت ناوگان عمومی حمل‌ونقل کالا در استان طی شش ماهه نخست سال جاری است.



وی با بیان اینکه آمارهای حمل کالا بر مبنای بارنامه‌های صادره مورد ارزیابی قرار می‌گیرد ادامه داد: بخش قابل توجهی از جریان جابه‌جایی کالا از مبدا استان قم با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌ها، ناوگان باری و رانندگان فعال در این حوزه انجام می‌شود.



گازوئیل و سیمان در صدر کالاهای حمل‌شده قرار گرفتند



رضایی با اشاره به ترکیب کالاهای حمل‌شده از مبدا استان قم اظهار کرد: در شش ماهه نخست سال جاری، گازوئیل، سیمان فله و بنزین به ترتیب بیشترین سهم را در میان کالاهای جابه‌جاشده توسط ناوگان جاده‌ای استان داشته‌اند.



وی افزود: این ترکیب در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته متفاوت بوده است، به‌طوری‌که در شش ماهه نخست سال قبل سیمان، میلگرد و آهن‌آلات بیشترین حجم کالاهای حمل‌شده از استان قم را تشکیل می‌دادند.



سرپرست اداره حمل‌ونقل کالای اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم خاطرنشان کرد: تغییر در نوع و میزان کالاهای جابه‌جاشده می‌تواند متأثر از شرایط اقتصادی و نیازهای اجتماعی باشد و همین عوامل در انتخاب نوع کالا برای ارسال به مقاصد مختلف نقش دارند.



وی همچنین اردیبهشت‌ماه را زمان ثبت بیشترین میزان ارسال کالا از مبدا استان قم در شش ماهه گذشته عنوان کرد و گفت: در این بازه زمانی، استان تهران بیشترین سهم را در میان مقاصد کالاهای حمل‌شده از قم به خود اختصاص داده است.



موقعیت کریدوری قم به توسعه حمل کالا کمک می‌کند



رضایی با اشاره به ظرفیت‌های جغرافیایی و ارتباطی استان قم در حوزه حمل‌ونقل کالا بیان کرد: قرار گرفتن قم در مسیر کریدورهای ارتباطی کشور، یکی از ظرفیت‌های مهم استان برای جابه‌جایی و ارسال کالا به شمار می‌رود.



وی افزود: نزدیکی استان قم به مراکز صنعتی مهم کشور در استان‌های تهران، اصفهان و مرکزی و دیگر مناطق صنعتی، زمینه مناسبی را برای تنوع و افزایش جریان ارسال کالا به نقاط مختلف کشور و همچنین مقاصد برون‌مرزی فراهم کرده است.



سرپرست اداره حمل‌ونقل کالای اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم ادامه داد: برخورداری از موقعیت ارتباطی مناسب و قرار گرفتن در مسیرهای مهم جاده‌ای، از جمله ظرفیت‌هایی است که امکان توسعه فعالیت‌های حمل‌ونقلی و تنوع در ارسال کالا از مبدا استان را فراهم می‌کند.



وی با اشاره به ظرفیت فعالان حوزه حمل‌ونقل کالای استان گفت: در حال حاضر ۶۲ شرکت حمل‌ونقل کالا در قم فعالیت دارند و خدمات حمل بار از طریق شبکه فعال شرکت‌ها و ناوگان عمومی باری ارائه می‌شود.



بیش از ۴۸۰۰ راننده در بخش حمل کالای قم فعال هستند



رضایی اظهار کرد: هم‌اکنون ۲ هزار و ۴۷۱ دستگاه ناوگان باری و یک‌هزار و ۶۲۸ دستگاه وانت‌بار در بخش حمل‌ونقل کالای استان قم فعال هستند.



وی افزود: در مجموع ۴ هزار و ۸۳۵ راننده نیز در حوزه حمل‌ونقل کالای استان فعالیت می‌کنند و بخش مهمی از عملیات جابه‌جایی کالا از مبدا قم با اتکا به ظرفیت این ناوگان و نیروی انسانی انجام می‌شود.



سرپرست اداره حمل‌ونقل کالای اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم گفت: مجموعه ظرفیت‌های موجود در بخش حمل‌ونقل کالا شامل شرکت‌های حمل‌ونقلی، ناوگان باری و رانندگان، نقش اصلی را در انتقال کالا از مبدا استان به مقاصد مختلف ایفا می‌کنند.



وی تأکید کرد: آمار ثبت‌شده در شش ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد که با وجود تغییر در ترکیب کالاهای جابه‌جاشده نسبت به سال گذشته، روند حمل کالا از مبدا استان قم با رشد همراه بوده و ظرفیت‌های موجود در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای همچنان در خدمت انتقال کالا به نقاط مختلف کشور و مقاصد برون‌مرزی قرار دارد.