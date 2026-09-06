فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جابه‌جایی کالا در شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان اظهار کرد: در پنج ماه نخست سال جاری، ۲۷۵ هزار و ۳۰۹ بارنامه حمل کالا در استان صادر شده است.

وی افزود: بر اساس بارنامه‌های صادرشده، در مجموع ۴ میلیون و ۳۰۳ هزار و ۱۲ تن کالا در شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای استان جابه‌جا شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با اشاره به فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل کالا در استان بیان کرد: در حال حاضر ۱۷۸ شرکت حمل‌ونقل کالا در گیلان فعال هستند و خدمات مربوط به جابه‌جایی و حمل بار را ارائه می‌کنند.

مرادی ادامه داد: سه پایانه بار دولتی و یک پایانه بار خصوصی نیز در حوزه حمل‌ونقل کالا در استان فعالیت دارند که این مراکز نقش مهمی در ساماندهی، کنترل و تسهیل فرآیند جابه‌جایی کالا ایفا می‌کنند.

وی با تأکید بر نقش حمل‌ونقل جاده‌ای در تأمین نیازهای اقتصادی و تجاری گیلان گفت: استمرار نظارت بر عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل، ناوگان باری و فرآیند جابه‌جایی کالا از اولویت‌های این اداره‌کل است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان تصریح کرد: تلاش می‌شود با تقویت نظارت‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، روند جابه‌جایی کالا در محورهای استان با کیفیت و نظم بیشتری انجام شود.