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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۵

مرادی: بیش از ۴ میلیون تن کالا در جاده‌های گیلان جابه‌جا شد

مرادی: بیش از ۴ میلیون تن کالا در جاده‌های گیلان جابه‌جا شد

رشت- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان از جابه‌جایی بیش از ۴ میلیون و ۳۰۳ هزار تن کالا و صدور ۲۷۵ هزار و ۳۰۹ بارنامه طی پنج ماه نخست سال جاری خبر داد.

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جابه‌جایی کالا در شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان اظهار کرد: در پنج ماه نخست سال جاری، ۲۷۵ هزار و ۳۰۹ بارنامه حمل کالا در استان صادر شده است.

وی افزود: بر اساس بارنامه‌های صادرشده، در مجموع ۴ میلیون و ۳۰۳ هزار و ۱۲ تن کالا در شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای استان جابه‌جا شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با اشاره به فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل کالا در استان بیان کرد: در حال حاضر ۱۷۸ شرکت حمل‌ونقل کالا در گیلان فعال هستند و خدمات مربوط به جابه‌جایی و حمل بار را ارائه می‌کنند.

مرادی ادامه داد: سه پایانه بار دولتی و یک پایانه بار خصوصی نیز در حوزه حمل‌ونقل کالا در استان فعالیت دارند که این مراکز نقش مهمی در ساماندهی، کنترل و تسهیل فرآیند جابه‌جایی کالا ایفا می‌کنند.

وی با تأکید بر نقش حمل‌ونقل جاده‌ای در تأمین نیازهای اقتصادی و تجاری گیلان گفت: استمرار نظارت بر عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل، ناوگان باری و فرآیند جابه‌جایی کالا از اولویت‌های این اداره‌کل است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان تصریح کرد: تلاش می‌شود با تقویت نظارت‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، روند جابه‌جایی کالا در محورهای استان با کیفیت و نظم بیشتری انجام شود.

کد مطلب 6938921

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