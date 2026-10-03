به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه نشست هماهنگی آیین بزرگداشت چهل‌وچهارمین سالگرد شهادت حضرت آیت‌الله اشرفی اصفهانی، چهارمین شهید محراب، با حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، محمد اشرفی اصفهانی فرزند شهید محراب، معاون سیاسی، امنیتی و جمعی از مدیران استان برگزار شد.

استاندار کرمانشاه در این نشست ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید اشرفی اصفهانی اظهار کرد: این شهید بزرگوار در سخت‌ترین روزهای دوران دفاع مقدس در کنار مردم کرمانشاه حضور داشت و نام و یاد ایشان برای همیشه در تاریخ این استان ماندگار خواهد بود.

حبیبی افزود: مردم کرمانشاه به دلیل حضور و نقش اثرگذار شهید اشرفی اصفهانی در دوران دفاع مقدس، ارادت و قرابت ویژه‌ای با ایشان و بیت معظم شهید دارند و این شخصیت بزرگوار در آن دوران به عنوان محور وحدت و مقاومت مردم استان، آنان را هدایت و راهبری کرد.

وی با اشاره به نقش شهید اشرفی اصفهانی در تقویت روحیه مردم تصریح کرد: این شهید در برابر دشمن مانند کوهی استوار ایستاد و حضور و عملکرد او نقش مهمی در تقویت وحدت و همدلی میان اقوام و مذاهب مختلف استان داشت.

استاندار کرمانشاه بزرگداشت علما و شخصیت‌های دینی و انقلابی را از اقدامات مهم فرهنگی و دینی دانست و گفت: برگزاری این برنامه‌ها باید استمرار داشته باشد تا نسل‌های جدید با رفتار، اندیشه و مجاهدت‌های این بزرگان آشنا شوند و ابعاد مختلف شخصیت آنان را بشناسند.

حبیبی درباره برنامه چهل‌وچهارمین سالگرد شهادت شهید اشرفی اصفهانی خاطرنشان کرد: این مراسم روز ۲۴ مهرماه در مسجد جامع کرمانشاه و پیش از نماز جمعه برگزار می‌شود و برای اجرای هرچه باشکوه‌تر آن، کمیته‌ای با محوریت فرمانداری و مشارکت دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی تشکیل خواهد شد.

وی بر ضرورت فضاسازی شهری، تولید محتوای رسانه‌ای، اجرای برنامه‌های فرهنگی در مدارس و دانشگاه‌ها و پوشش مناسب رسانه‌ای این مراسم تأکید کرد و افزود: ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای استان باید برای معرفی شخصیت و مجاهدت‌های شهید اشرفی اصفهانی به کار گرفته شود.

استاندار کرمانشاه همچنین با اشاره به اهمیت خانه و بیت شهید اشرفی اصفهانی گفت: این مکان باید به یک مرکز و پاتوق فرهنگی برای مردم تبدیل شود و چراغ آن برای همیشه در کرمانشاه روشن بماند.

وی افزود: با همکاری بنیاد مسکن، نظام مهندسی و دستگاه‌های فرهنگی و با محوریت فرمانداری، آمادگی انجام اقدامات لازم برای بازسازی و ساماندهی این مکان وجود دارد تا خانه شهید به محلی برای فعالیت‌های فرهنگی، روایت خاطرات و برگزاری برنامه‌های مرتبط با این شهید تبدیل شود.

حبیبی در ادامه بر استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای استان در روزهای منتهی به سالگرد شهادت تأکید کرد و گفت: فضای شهر، رسانه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و فضای مجازی باید در مسیر معرفی ابعاد شخصیتی و مجاهدت‌های شهید اشرفی اصفهانی قرار گیرد تا نسل جوان بیش از پیش با میراث معنوی و تاریخی استان آشنا شود.

استاندار کرمانشاه در پایان از همکاری دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی برای برگزاری مراسم بزرگداشت شهید اشرفی اصفهانی قدردانی کرد و افزود: مردم کرمانشاه علاقه و ارادت ویژه‌ای به این شهید دارند و با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان انتظار حضور پررنگ مردم در آیین بزرگداشت این عالم مجاهد را داشت.