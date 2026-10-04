به گزارش خبرنگار مهر، حمید میرآخورلی صبح یکشنبه در بازدید محورهای مواصلاتی سمنان اظهار داشت: در راستای ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی، بهبود شرایط عبور و مرور و افزایش کیفیت خدمات راهداری، عملیات راهداری محوری در مسیر کمربندی سمنان آغاز شده است.

وی افزود: این عملیات در محدوده ۱۰ کیلومتری حد فاصل پل جهاد تا پل سلام اجرا می‌شود و مجموعه‌ای از اقدامات فنی و ایمنی برای بهسازی این محور در دستور کار قرار دارد.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان سمنان اصلاح شیب شیروانی، رفع افتادگی شانه راه، حذف خاکریز پل‌های با دهانه کمتر از دو متر و بازسازی و مرمت حفاظ پل‌ها را از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده در این طرح عنوان کرد.

میرآخورلی ادامه داد: نصب و ساماندهی تابلوها و علائم جاده‌ای نیز در این عملیات انجام می‌شود تا وضعیت تجهیزات ایمنی و هدایت ترافیک در مسیر بهبود یابد.

وی پاکسازی و احیای پارکینگ‌های حاشیه محور و اجرای عملیات منظر آرایی را از دیگر بخش‌های این طرح برشمرد و گفت: این اقدامات با هدف ارتقای ایمنی، ساماندهی حاشیه راه، بهبود منظر مسیر و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای کاربران جاده‌ای انجام می‌شود.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان سمنان با اشاره به اهمیت کمربندی سمنان در ترددهای عبوری و محلی، خاطرنشان کرد: اجرای این طرح ضمن بهبود وضعیت فنی و ظاهری محور، می‌تواند در افزایش ایمنی و ارتقای کیفیت تردد در این مسیر موثر باشد.

میرآخورلی تاکید داشت: عملیات اجرایی این طرح با استفاده از ظرفیت‌های راهداری شهرستان سمنان در حال انجام است و می کوشیم اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با رعایت الزامات ایمنی اجرا شود.