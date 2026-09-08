۱۴۶ کیلومتر عملیات راهداری در محورهای سمنان و سرخه اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید میرآخورلی ظهر سه شنبه در بازدید محورهای مواصلاتی سمنان با اشاره به اقدامات انجامشده در محورهای مواصلاتی سمنان و سرخه اظهار کرد: در راستای ارتقای ایمنی تردد، بهسازی و نگهداری راهها و افزایش کیفیت محورهای مواصلاتی، طی پنج ماه نخست سال جاری ۱۴۶ کیلومتر عملیات راهداری محوری در این حوزه اجرا شده است.
وی ادامه داد: در این مدت ۱۰ کیلومتر اصلاح شیب شیروانی، ۱۱ کیلومتر رفع افتادگی شانه راه، دو مورد ساماندهی تقاطع فرعی به اصلی و دو کیلومتر ایمنسازی نقاط پرتگاهی انجام شده است.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان سمنان همچنین از پاکسازی و تسطیح ۷۱ کیلومتر از حریم راهها خبر داد و تصریح کرد: این اقدامات با هدف ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی، بهبود شرایط عبور و مرور و پیشگیری از بروز حوادث انجام شده است.
میرآخورلی با تأکید بر تداوم عملیات راهداری در محورهای مواصلاتی سمنان و سرخه خاطرنشان کرد: نگهداری مستمر راهها، رفع نواقص و ایمنسازی نقاط پرخطر از اولویتهای اصلی راهداری است و این اقدامات بهصورت مستمر در سطح محورهای حوزه استحفاظی دنبال میشود.
نظر شما