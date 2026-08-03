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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵

مسیر دسترسی به استان اصفهان از دامغان ۷۰ کیلومتر کوتاه‌تر می‌شود

مسیر دسترسی به استان اصفهان از دامغان ۷۰ کیلومتر کوتاه‌تر می‌شود

سمنان- معاون اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان از پیشرفت چشمگیر بهسازی محور امیریه–عبدالله‌آباد خبر داد و گفت: مسیر دسترسی به استان اصفهان از دامغان ۷۰کیلومتر کوتاه‌تر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی موسوی ظهر دوشنبه در بازدید طرح های راهسازی دامغان از پیشرفت مطلوب پروژه بهسازی محور امیریه–عبدالله‌آباد خبر داد و اظهار کرد: عملیات اجرایی این پروژه با سرعت مناسبی در حال انجام است.

وی ادامه داد: با اتمام عملیات خاکی و پیشرفت بیش از ۹۰ درصدی اجرای ابنیه فنی، اکنون پروژه آماده ورود به مرحله اجرای روکش آسفالت است.

معاون فنی و راه روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان با اشاره به اینکه این محور به طول ۹ کیلومتر از مسیرهای مهم ارتباطی جنوب شهرستان دامغان به شمار می‌رود، توضیح داد: بهره‌برداری از این پروژه علاوه بر افزایش ایمنی تردد و ارتقای کیفیت مسیر، دسترسی ساکنان روستاهای منطقه را تسهیل کرده و زمینه ارائه خدمات بهتر به جمعیت روستایی را فراهم می‌کند.

موسوی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مزایای اجرای این پروژه، اتصال محور امیریه–عبدالله‌آباد به کمربندی جنوب دامغان است که موجب می‌شود مسیر دسترسی به استان اصفهان بیش از ۷۰ کیلومتر کوتاه‌تر شود و در نتیجه، زمان سفر، هزینه‌های حمل‌ونقل و مصرف سوخت نیز کاهش یابد.

وی با تأکید بر اینکه توسعه و بهسازی راه‌های روستایی از اولویت‌های اصلی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان است، اضافه کرد: ارتقای شاخص‌های ایمنی، تسهیل تردد، افزایش دسترسی به مراکز خدماتی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاها از مهم‌ترین اهداف اجرای این پروژه به شمار می‌رود.

معاون فنی و راه روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان خاطرنشان کرد: با تکمیل عملیات آسفالت و بهره‌برداری از این محور، بخش مهمی از نیاز ارتباطی مناطق جنوبی دامغان تأمین شده و گام مؤثری در راستای توسعه متوازن، بهبود شبکه راه‌های روستایی و افزایش رضایتمندی بهره‌برداران برداشته خواهد شد.

کد مطلب 6907271

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    نظرات

    • IR ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۴
      0 0
      پاسخ
      همچین مسیری روی نقشه وجود ندارد؟؟؟؟

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