به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی موسوی ظهر دوشنبه در بازدید طرح های راهسازی دامغان از پیشرفت مطلوب پروژه بهسازی محور امیریه–عبدالله‌آباد خبر داد و اظهار کرد: عملیات اجرایی این پروژه با سرعت مناسبی در حال انجام است.

وی ادامه داد: با اتمام عملیات خاکی و پیشرفت بیش از ۹۰ درصدی اجرای ابنیه فنی، اکنون پروژه آماده ورود به مرحله اجرای روکش آسفالت است.

معاون فنی و راه روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان با اشاره به اینکه این محور به طول ۹ کیلومتر از مسیرهای مهم ارتباطی جنوب شهرستان دامغان به شمار می‌رود، توضیح داد: بهره‌برداری از این پروژه علاوه بر افزایش ایمنی تردد و ارتقای کیفیت مسیر، دسترسی ساکنان روستاهای منطقه را تسهیل کرده و زمینه ارائه خدمات بهتر به جمعیت روستایی را فراهم می‌کند.

موسوی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مزایای اجرای این پروژه، اتصال محور امیریه–عبدالله‌آباد به کمربندی جنوب دامغان است که موجب می‌شود مسیر دسترسی به استان اصفهان بیش از ۷۰ کیلومتر کوتاه‌تر شود و در نتیجه، زمان سفر، هزینه‌های حمل‌ونقل و مصرف سوخت نیز کاهش یابد.

وی با تأکید بر اینکه توسعه و بهسازی راه‌های روستایی از اولویت‌های اصلی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان است، اضافه کرد: ارتقای شاخص‌های ایمنی، تسهیل تردد، افزایش دسترسی به مراکز خدماتی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاها از مهم‌ترین اهداف اجرای این پروژه به شمار می‌رود.

معاون فنی و راه روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان خاطرنشان کرد: با تکمیل عملیات آسفالت و بهره‌برداری از این محور، بخش مهمی از نیاز ارتباطی مناطق جنوبی دامغان تأمین شده و گام مؤثری در راستای توسعه متوازن، بهبود شبکه راه‌های روستایی و افزایش رضایتمندی بهره‌برداران برداشته خواهد شد.