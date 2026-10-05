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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۲

بهسازی محور ایوانکی–آبسرد به ۸۰ درصد رسید؛ اجرای عملیات در ۱۵ کیلومتر

بهسازی محور ایوانکی–آبسرد به ۸۰ درصد رسید؛ اجرای عملیات در ۱۵ کیلومتر

سمنان- معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان از پیشرفت ۸۰ درصد بهسازی محور ایوانکی–آبسرد خبر داد و گفت: تاکنون عملیات اجرایی این طرح در ۱۵ کیلومتر از مسیر انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی موسوی ظهر دوشنبه در بازدید محورهای مواصلاتی سمنان با اشاره به روند اجرای این پروژه اظهار کرد: عملیات بهسازی بخشی از محور ایوانکی–آبسرد در مجموع به طول ۱۸ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۲۰ میلیارد ریال در حال اجرا است.

وی افزود: تاکنون عملیات اجرایی در ۱۵ کیلومتر از این محور انجام شده و پروژه به پیشرفت ۸۰ درصدی رسیده است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان با بیان اینکه محور ایوانکی–آبسرد از مسیرهای مهم منطقه محسوب می‌شود، توضیح داد: ارتقای وضعیت این محور می‌تواند نقش موثر در افزایش ایمنی تردد، کاهش استهلاک وسایل نقلیه و بهبود کیفیت عبور و مرور داشته باشد.

موسوی ادامه داد: در قالب این پروژه، عملیات بهسازی رویه راه در بخش‌های مختلف مسیر در حال انجام است و تلاش شده اجرای عملیات با رعایت الزامات فنی و استانداردهای مربوطه دنبال شود.

وی با اشاره به اهمیت نگهداری راه‌های موجود تصریح کرد: بهسازی و نگهداری راه‌ها یکی از اولویت‌های اصلی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان است و طرح‌های روکش و بهسازی رویه راه‌ها با هدف حفظ سرمایه‌های ملی، ارتقای ایمنی و افزایش عمر مفید راه‌ها در نقاط مختلف استان اجرا می‌شود.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان خاطرنشان کرد: با تکمیل عملیات باقی‌مانده، شرایط تردد در محور ایوانکی–آبسرد بهبود یافته و زمینه برای عبور و مرور ایمن‌تر و روان‌تر کاربران جاده‌ای فراهم خواهد شد.

کد مطلب 6968652

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