به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدمی ظهر سهشنبه در حاشیه افتتاح طرحهای هفته دولت ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان سمنان اظهار کرد: پروژههای قابل بهرهبرداری در هفته دولت در حوزههای بهسازی و روکش آسفالت، ایمنسازی، اصلاح نقاط حادثهخیز، احداث و توسعه تأسیسات روشنایی و ارتقای ایمنی راهها اجرا شدهاند.
وی افزود: بهسازی محور سمنان ـ چنداب، روسازی محور چنداب ـ گرمسار در محدوده سردره، بهسازی و روکش آسفالت کمربندی سمنان، تراش، لکهگیری و روکش آسفالت محور دامغان ـ سمنان، اصلاح نقاط حادثهخیز شهرستان مهدیشهر و احداث تأسیسات روشنایی در محدوده تقاطع غیرهمسطح آرادان و ورودی گرمسار از جمله این پروژهها است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان سمنان ادامه داد: تعمیرات اساسی و نصب حفاظ گاردریل، اجرای خطکشی دوجزئی، علائم افقی و خطنوشته، اجرای آسفالت محور گرمسار ـ نهحصار و تعریض و بهسازی محور آرادان ـ کندقلیخان و محور روستایی طاق نیز از دیگر طرحهایی است که در این ایام به بهرهبرداری میرسد.
قدمی همچنین از بهرهبرداری یک مجتمع خدماتی ـ رفاهی در کیلومتر ۱۶ محور ایوانکی ـ گرمسار خبر داد و گفت: این مجتمع در زمینی به مساحت دو هکتار احداث شده و با بهرهبرداری از آن زمینه اشتغال مستقیم ۱۵ نفر فراهم میشود.
وی از آغاز عملیات اجرایی ۱۵ پروژه جدید راهداری و حملونقل جادهای در استان سمنان نیز خبر داد و افزود: تراش، لکهگیری و روکش آسفالت محور معلمان ـ جندق، تعریض و بهسازی شارع عام، اجرای عملیات درزگیری در حوزه استحفاظی شهرستانهای سمنان، سرخه، آرادان و گرمسار و بهسازی و روکش آسفالت محور دامغان ـ شاهرود از جمله این طرحها است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان سمنان اضافه کرد: ایمنسازی محدوده شارع عام، تکمیل و بهسازی رینگ جنوب سمنان، ساماندهی تقاطع حسنآباد، بهسازی محور رامه و احداث مجتمع خدماتی ـ رفاهی نیز از دیگر پروژههایی است که عملیات اجرایی آنها همزمان با هفته دولت آغاز میشود.
قدمی با تأکید بر اهمیت اجرای پروژههای راهداری در ارتقای ایمنی و کیفیت تردد در محورهای مواصلاتی استان خاطرنشان کرد: این طرحها با هدف بهبود وضعیت راهها، افزایش ایمنی کاربران جادهای، رفع نقاط حادثهخیز، ارتقای کیفیت روسازی و افزایش بهرهوری شبکه راههای استان اجرا میشوند.
وی توسعه و نگهداری زیرساختهای جادهای را از اولویتهای مهم حوزه راهداری دانست و اظهار کرد: تلاش میشود با اجرای هدفمند پروژهها در نقاط مختلف استان، شرایط مناسبتری برای تردد ایمن و روان شهروندان، مسافران و ناوگان حملونقل فراهم شود.
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