  1. استانها
  2. سمنان
۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۷

آغاز روکش‌آسفالت کمربندی سمنان با ۷۶۷میلیارد ریال اعتبار

آغاز روکش‌آسفالت کمربندی سمنان با ۷۶۷میلیارد ریال اعتبار

سمنان- معاون راهداری استان سمنان از آغاز عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت کمربندی سمنان به طول ۱۱ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۷۶۷ میلیارد ریال خبر داد و گفت: این پروژه ۱۵درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید صداقت صبح شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در راهداری استان سمنان اعلام‌کرد: عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور کمربندی سمنان به طول ۱۱ کیلومتر با هدف ارتقای ایمنی تردد و بهبود کیفیت سطح راه در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: این پروژه تاکنون حدود ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و با اجرای آن بخش قابل توجهی از مشکلات روسازی این محور برطرف خواهد شد.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان با اشاره به اعتبار اختصاص یافته برای این طرح گفت: برای اجرای عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت این محور مبلغ ۷۶۷ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

صداقت خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه نقش مهمی در افزایش ایمنی تردد، کاهش استهلاک وسایل نقلیه و بهبود خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای در محور کمربندی سمنان خواهد داشت.

کد مطلب 6838399

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها