به گزارش خبرنگار مهر، وحید صداقت صبح شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در راهداری استان سمنان اعلام‌کرد: عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور کمربندی سمنان به طول ۱۱ کیلومتر با هدف ارتقای ایمنی تردد و بهبود کیفیت سطح راه در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: این پروژه تاکنون حدود ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و با اجرای آن بخش قابل توجهی از مشکلات روسازی این محور برطرف خواهد شد.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان با اشاره به اعتبار اختصاص یافته برای این طرح گفت: برای اجرای عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت این محور مبلغ ۷۶۷ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

صداقت خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه نقش مهمی در افزایش ایمنی تردد، کاهش استهلاک وسایل نقلیه و بهبود خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای در محور کمربندی سمنان خواهد داشت.