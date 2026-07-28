اجرای ۹ پروژه راهداری در مسیر تهران–مشهد؛ تردد ایمن برای زائران اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدمی صبح سه شنبه در بازدید محورهای مواصلاتی سمنان اظهار کرد: همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، ۹ کارگاه راهداری با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های فنی، اجرایی، نیروی انسانی و ماشین‌آلات در محورهای مواصلاتی استان سمنان فعال شدند.

وی افزود: در این کارگاه‌ها عملیات‌هایی از جمله تراش، لکه‌گیری و روکش آسفالت، بهسازی محورهای مواصلاتی، درزگیری، شانه‌سازی، اصلاح شیب شیروانی، خط‌کشی، نصب و نوسازی علائم و تجهیزات ایمنی و سایر اقدامات نگهداری راه‌ها در حال اجرا است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان با اشاره به پروژه‌های در حال اجرای کریدور تهران–مشهد ادامه داد: روکش آسفالت محور سمنان–دامغان در محدوده سوکان تا شهرک صنعتی، بهسازی محور ایوانکی–آبسرد، درزگیری محورهای شهرستان‌های دامغان و مهدی‌شهر، بهسازی و روکش آسفالت کمربندی سمنان، بهسازی محور سمنان–چنداب و عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت محور دامغان–سمنان در محدوده سرازیری کوهپایه از جمله این پروژه‌ها است.

قدمی با تأکید بر جایگاه راهبردی استان سمنان در کریدور تهران–مشهد تصریح کرد: با توجه به حجم بالای تردد مسافران و زائران از این مسیر، تمامی امکانات و ظرفیت‌های راهداری استان برای افزایش ایمنی، ارتقای کیفیت راه‌ها و تسهیل تردد کاربران جاده‌ای به کار گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه‌ها به صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا محورهای مواصلاتی استان در بهترین شرایط برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی و دیگر مسافران قرار گیرند.