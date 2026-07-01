به گزارش خبرنگار مهر، حمید میرآخورلی ظهر چهارشنبه در بازدید از محورهای مواصلاتی سمنان به بسیج کامل نیروها و تجهیزات راهداری اشاره کرد و یادآور شد: به منظور ارتقای ایمنی، زیباسازی و آمادهسازی مسیرهای تردد، مجموعه اقدامات عمرانی، ایمنی و خدماتی در محورهای شهرستان سمنان به اجرا درآمده است.
وی ادامه داد: اصلاح شیب شیروانی، شانهسازی، تنظیم و تسطیح بستر حریم و احیای قنو، رفع اختلاف سطح و خاکریزی و تسطیح ۱۰ هزار مترمکعب از رفوژ میانی انجام شده است.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان سمنان با اشاره به اقدامات حوزه ایمنی راهها، توضیح داد: نصب و تعویض ۷۰۰ تابلو و علائم، اجرای ۳۰۰ کیلومتر خطکشی با رنگ سرد ترافیکی، نصب و تعمیر ۱۵۰ متر گاردریل آسیبدیده و نصب هزار بازتاب و شبرنگ روی پایههای گاردریل از دیگر اقدامات راهداری است.
میرآخورلی ادامه داد: عملیات لکهگیری موضعی با آسفالت سرد، پاکسازی و جاروب سطح راه و حریم، شستوشوی ۵۰۰ تابلو و علائم و بهرهبرداری از شبکه روشنایی جدید شامل ۶۲ پایه روشنایی نیز از دیگر اقدامات انجامشده در این مدت بوده است.
وی با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای خدماترسانی به زائران و شرکتکنندگان در مراسم، گفت: سه پارکینگ جدید و سه پارکینگ ویژه برپایی موکب احداث شده و همچنین پرچم بر روی ۱۰ دستگاه روگذر نصب شده است.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان سمنان با اشاره به بازدیدهای مستمر از مجتمعهای خدماتی رفاهی بینراهی و استقرار گشتهای راهداری در محورهای شهرستان، تأکید کرد: تمامی این اقدامات با هدف افزایش ایمنی، تسهیل تردد و فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور مردم در مراسم بدرقه رهبر شهید ایران انجام شده است.
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