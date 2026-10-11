اجرای عملیات راهسازی به طول ۱۰ کیلومتر در شهر سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حمید میرآخورلی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه بازدید از طرح بهسازی جاده های شهرستان سمنان از اجرای عملیات راه سازی به طول ۱۰ کیلومتر در مسیر پل جهاد تا پل سلام سمنان خبر داد.

وی ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی را هدف اصلی اجرای این طرح دانست و تاکید کرد: بهبود شرایط عبور و مرور و افزایش کیفیت خدمات راهداری در اجرای این طرح هدفگذاری شده است.

رئیس اداره راهداری سمنان با بیان اینکه حدفاصل پل جهاد تا پل سلام سمنان نیازمند بهسازی و ایمنی مسیر بود، گفت: اصلاح شیب شیروانی در این ۱۰ کیلومتر که بسیار هم ضروری بود، صورت گرفته است.

میرآخورلی با بیان اینکه در این طرح همچنین رفع افتادگی شانه راه هم انجام شد، گفت: حذف خاکریز پل‌های با دهانه کمتر از دو متر در کنار مرمت حفاظ پل‌ها و نصب و ساماندهی تابلوهای علائم جاده‌ای از دیگر عملیات عمرانی بود که در این ۱۰ کیلومتر مسیر انجام شده است.