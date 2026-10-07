به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کشتی قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان از ۲۰ تا ۲۶ مهرماه در لاس‌وگاس برگزار می‌شود و تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی با ترکیب کامل برای حضور در این رویداد مهم آماده هستند و ویزای ملی‌پوشان کشتی هم برای اعزام به این مسابقات از سوی آمریکا صادر شد.

تیم ملی کشتی فرنگی ایران در این رقابت‌ها با آرمین شمسی‌پور در وزن ۵۵ کیلوگرم، محمد عشیری در ۶۰ کیلوگرم، عرفان جرکنی در ۶۳ کیلوگرم، محمد کمالی در ۶۷ کیلوگرم، احمدرضا محسن‌نژاد در ۷۲ کیلوگرم، اهورا بویری در ۷۷ کیلوگرم، ابوالفضل مهمدی در ۸۲ کیلوگرم، یاسین یزدی در ۸۷ کیلوگرم، محمدهادی صیدی در ۹۷ کیلوگرم و ابوالفضل فتحی تزنگی در ۱۳۰ کیلوگرم به میدان خواهد رفت.

مسابقات کشتی فرنگی از دوشنبه هفته آینده ۲۰ مهرماه آغاز می‌شود و طبق برنامه قبلی، قرار است تیم ملی فرنگی امروز چهارشنبه ۱۵ مهرماه راهی محل برگزاری مسابقات شود تا ملی‌پوشان در این رقابت‌ها به میدان بروند.

برنامه این مسابقات به وقت ایران به شرح زیر است:

کشتی فرنگی:

یکشنبه ۲۰ مهرماه (بامداد دوشنبه ۲۱ مهر):

ساعت ۰۲:۳۰ تا ۰۳:۳۰: قرعه‌کشی تمامی اوزان کشتی فرنگی

دوشنبه ۲۱ مهرماه:

ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰: معاینه پزشکی و وزن‌کشی نوبت اول اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم



ساعت ۲۱:۰۰ تا ۰۱:۳۰ بامداد (سه‌شنبه): مسابقات مقدماتی اوزان فوق



ساعت ۰۳:۴۵ تا ۰۴:۱۵ بامداد (سه‌شنبه): مراسم افتتاحیه



ساعت ۰۴:۳۰ تا ۰۷:۰۰ بامداد (سه‌شنبه): مسابقات نیمه‌نهایی اوزان فوق

سه‌شنبه ۲۲ مهرماه:

ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۱۵: وزن‌کشی نوبت دوم اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم



ساعت ۱۸:۱۵ تا ۱۸:۴۵: معاینه پزشکی و وزن‌کشی نوبت اول اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم



ساعت ۲۱:۰۰ تا ۰۱:۳۰ بامداد (چهارشنبه): مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم



ساعت ۰۳:۱۵ تا ۰۴:۱۵ بامداد (چهارشنبه): مسابقات نیمه‌نهایی اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم



ساعت ۰۴:۳۰ تا ۰۷:۰۰ بامداد (چهارشنبه): مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم

چهارشنبه ۲۳ مهرماه:

ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۱۵: وزن‌کشی نوبت دوم اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم



ساعت ۲۱:۰۰ تا ۰۰:۰۰ (بامداد پنج‌شنبه): مسابقات شانس مجدد اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم



ساعت ۰۴:۳۰ تا ۰۷:۰۰ بامداد (پنج‌شنبه): مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم

کشتی آزاد:

پنج‌شنبه ۲۴ مهرماه:

ساعت ۰۰:۰۰ تا ۰۱:۰۰ بامداد (جمعه ۲۵ مهر): قرعه‌کشی تمامی اوزان کشتی آزاد

جمعه ۲۵ مهرماه:

ساعت ۱۸:۱۵ تا ۱۸:۴۵: معاینه پزشکی و وزن‌کشی نوبت اول اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم



ساعت ۲۱:۰۰ تا ۰۱:۰۰ بامداد (شنبه): مسابقات مقدماتی اوزان فوق



ساعت ۰۳:۱۵ تا ۰۴:۱۵ بامداد (شنبه): مسابقات نیمه‌نهایی اوزان فوق

شنبه ۲۶ مهرماه:

ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۱۵: وزن‌کشی نوبت دوم اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم



ساعت ۱۸:۱۵ تا ۱۸:۴۵: معاینه پزشکی و وزن‌کشی نوبت اول اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم



ساعت ۲۱:۰۰ تا ۰۱:۰۰ بامداد (یکشنبه): مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم و مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم



ساعت ۰۳:۱۵ تا ۰۴:۱۵ بامداد (یکشنبه): مسابقات نیمه‌نهایی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم



ساعت ۰۴:۳۰ تا ۰۷:۰۰ بامداد (یکشنبه): مسابقات رده‌بندی و فینال اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم

یکشنبه ۲۷ مهرماه:

ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۱۵: وزن‌کشی نوبت دوم اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم



ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم



ساعت ۲۳:۳۰ تا ۰۲:۰۰ بامداد (دوشنبه ۲۸ مهر): مسابقات رده‌بندی، فینال و اهدای مدال اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم