به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، حامد مؤمنی سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال در ابتدا با اشاره به جلسه روز گذشته افسران مجوز حرفه‌ای باشگاه‌های لیگ برتر، بر اهمیت موضوع مجوز حرفه‌ای و جایگاه آن در برنامه‌های فدراسیون فوتبال تأکید کرد و به دیدگاه‌های رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص ضرورت توجه جدی به این فرآیند اشاره داشت.

سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال همچنین با اشاره به سابقه شکل‌گیری و توسعه فرآیند مجوز حرفه‌ای در فوتبال اروپا، این فرآیند را یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد ساختارهای منظم، حرفه‌ای و استاندارد در باشگاه‌ها دانست.

وی با اشاره به پنج معیار اصلی مجوز حرفه‌ای، اظهار داشت که این معیارها صرفاً الزامات اداری و نظارتی نیستند، بلکه هر یک می‌توانند در مسیر توسعه و ارتقای سطح فوتبال باشگاهی نقش مؤثری داشته باشند. مومنی از ثبات مالی، حرفه‌ای شدن مدیریت باشگاهها، توسعه فوتبال پایه، استانداردسازی زیرساخت و ایجاد تجربه هواداری‌ و اعتماد سازی بین ذینفعان و باشگاهها به عنوان معیارهای اصلی نام برد.

وی در ادامه بر ضرورت توجه ویژه باشگاه‌های لیگ دسته اول به فرآیند مجوز حرفه‌ای تأکید کرد و گفت باشگاه‌های این سطح باید با دقت و جدیت بیشتری نسبت به رعایت و احراز معیارهای مجوز حرفه‌ای اقدام کنند.

مومنی در پایان گفت: توجه جدی باشگاه‌ها به فرآیند مجوز حرفه‌ای، موجب شکل‌گیری ساختارهای صحیح، منسجم و استاندارد در باشگاه‌ها خواهد شد و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار فوتبال باشگاهی در کشور باشد.

سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال در پایان، بر نقش افسران مجوز حرفه‌ای در هدایت و نظارت بر این فرآیند تأکید کرد و خواستار توجه دقیق و مستمر باشگاه‌ها به الزامات و معیارهای تعیین‌شده شد.