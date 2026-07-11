به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که اشتباه هدایت ممبینی برای معرفی نماینده سوم فوتبال ایران در آسیا مشکلاتی را برای فدراسیون فوتبال به وجود آورده بود، مهدی تاج تصمیم گرفت وی را از مسئولیتش برکنار و فرد جدیدی را برای سرپرستی دبیرکلی فدراسیون انتخاب کند.

در حالی که فدراسیون فوتبال برگزاری تورنمنت سه جانبه را برای تعیین سومین سهمیه آسیایی فوتبال ایران در نظر گرفته بود، ممبینی تیم فوتبال گل گهر را به عنوان سومین سهمیه به آسیا معرفی کرد. این در حالی بود که در پایان این تورنمنت چادرملو مجوز حضور در آسیا را کسب کرد اما با این اشتباه عملا شانس حضور را از دست داد.

البته این تنها دلیل برکناری دبیرکل فدراسیون فوتبال نیست و موارد دیگری نیز اتفاق افتاده است که هنوز پرونده رسیدگی به این اتفاقات باز نشده است. با این حال مهدی تاج تصمیم گرفت با برکناری هدایت ممبینی فرد جدیدی را به عنوان سرپرست دبیرکلی انتخاب کند.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد امیرمهدی علوی مدیر فعلی روابط عمومی فدراسیون فوتبال از شانس بالایی برای این مسئولیت برخوردار بود اما او تمایل دارد در مسئولیت فعلی به کارش ادامه دهد. دومین گزینه حامد مومنی است که سال هاست در عرصه بین الملل فدراسیون فوتبال فعالیت می کند و به نظر می رسد او مسئولیت سرپرستی دبیرکلی را برعهده خواهد گرفت.