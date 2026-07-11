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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۸

با تصمیم مهدی تاج؛

دبیرکل فدراسیون فوتبال برکنار شد/ گزینه‌های جانشینی مشخص شدند

دبیرکل فدراسیون فوتبال برکنار شد/ گزینه‌های جانشینی مشخص شدند

به دنبال اتفاقاتی که برای معرفی نماینده فوتبال ایران در آسیا رخ داد و مشکلاتی که از سوی دبیرکل فدراسیون در این زمینه به وجود آمد، رئیس فدراسیون تصمیم به جابجایی در این مسئولیت گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که اشتباه هدایت ممبینی برای معرفی نماینده سوم فوتبال ایران در آسیا مشکلاتی را برای فدراسیون فوتبال به وجود آورده بود، مهدی تاج تصمیم گرفت وی را از مسئولیتش برکنار و فرد جدیدی را برای سرپرستی دبیرکلی فدراسیون انتخاب کند.

در حالی که فدراسیون فوتبال برگزاری تورنمنت سه جانبه را برای تعیین سومین سهمیه آسیایی فوتبال ایران در نظر گرفته بود، ممبینی تیم فوتبال گل گهر را به عنوان سومین سهمیه به آسیا معرفی کرد. این در حالی بود که در پایان این تورنمنت چادرملو مجوز حضور در آسیا را کسب کرد اما با این اشتباه عملا شانس حضور را از دست داد.

البته این تنها دلیل برکناری دبیرکل فدراسیون فوتبال نیست و موارد دیگری نیز اتفاق افتاده است که هنوز پرونده رسیدگی به این اتفاقات باز نشده است. با این حال مهدی تاج تصمیم گرفت با برکناری هدایت ممبینی فرد جدیدی را به عنوان سرپرست دبیرکلی انتخاب کند.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد امیرمهدی علوی مدیر فعلی روابط عمومی فدراسیون فوتبال از شانس بالایی برای این مسئولیت برخوردار بود اما او تمایل دارد در مسئولیت فعلی به کارش ادامه دهد. دومین گزینه حامد مومنی است که سال هاست در عرصه بین الملل فدراسیون فوتبال فعالیت می کند و به نظر می رسد او مسئولیت سرپرستی دبیرکلی را برعهده خواهد گرفت.

کد مطلب 6884828

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    نظرات

    • IR ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۰
      67 2
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      مهدی تاج خودش باید برکنار بشه.
    • مهراب IR ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۰
      30 0
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      اینهمه فوتبالیست پیش کسوت چرا یکی رو انتخاب نمیکنید
    • سید محمد موسوی IR ۱۶:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۰
      55 0
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      ای کاش خود آقای تاج استعفا می داد.
    • ن IR ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۰
      61 2
      پاسخ
      خود تاج و سرمربی و کادر تیم ملی باید بروند و تا فدراسیون و تیم ملی ی جان تازه بگیرد
    • امیر حسن IR ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۰
      39 2
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      بنظر بنده زمانی وضعیت‌ فوتبال ایران درست خواهد شد که آقای تاج برکنار شود و یک‌ نفر مدیر تمام فوتبالی در رأس فدراسیون‌ فوتبال قرار گیرد .

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