۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۱۷

عزت ایران را با هیچ چیز عوض نمی کنیم؛

دبیرکل فدراسیون:گفتند برای بازگشت به کنگره فیفا جت می فرستیم گفتیم خیر

دبیرکل فدراسیون فوتبال با قاطعیت از موضع بازگشت کاروان مدیریتی به دلیل رفتار اهانت‌آمیز افسر فرودگاه در کانادا گفت: هیچ چیز مهم تر از وطن و ارزش هایش نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که مهدی تاج رئیس، هدایت ممبینی، دبیرکل و حامد مومنی معاون دبیرکل فدراسیون فوتبال با اخذ ویزای رسمی جهت شرکت در کنگره فیفا راهی ونکوور شده بودند، به دلیل رفتارهای غیرورزشی رخ داده توسط مقامات اداره امور مهاجرت در فرودگاه تورنتو و اهانت به یکی از پرافتخارترین ارگان‌های کشور، هیئت ایرانی با نخستین پرواز به ترکیه مراجعت کردند.

هدایت ممبینی دبیرکل فدراسیون در گفتگو با خبرنگار مهر در این مورد گفت: دبیرکل فیفا طی جلسه ویدیویی با رئیس فدراسیون رسمأ بابت اتفاقات رخ داده عذرخواهی رسمی کرد.

وی ادامه داد: همچنین فیفا پیشنهاد نمود با اعزام جت شخصی مقدمات بازگشت مسئولان فدراسیون از استانبول به ونکوور را فراهم نماید که مورد پذیرش مسئولین فدراسیون قرار نگرفت و ما پاسخ منفی دادیم.

