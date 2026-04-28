تاج دنبال تضمین رسمی فیفا برای سفر به آمریکا/همه چیز برای حضور مهیاست

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه برگزاری رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، موضوع حضور تیم ملی ایران با محوریت مسائل امنیتی وارد مرحله‌ای تازه شده است. در همین راستا، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران برنامه‌ریزی کرده است تا در سفر خود به کانادا برای حضور در کنگره AFC، مذاکراتی را با فیفا انجام دهد.

بر اساس پیگیری‌ها هدف اصلی این رایزنی‌ها دریافت تضمین‌های رسمی درباره امنیت کاروان تیم ملی ایران در جریان برگزاری مسابقات است. این اقدام در شرایطی دنبال می‌شود که محل برگزاری بخش قابل توجهی از دیدارهای جام جهانی در خاک ایالات متحده خواهد بود و همین موضوع نگرانی‌هایی را در خصوص شرایط حضور تیم‌ها ایجاد کرده است.

گفته می‌شود تاج در تلاش است با اخذ یک سند رسمی از فیفا در گفتگوی رسمی با دبیرکل و رئیس فیفا، چارچوبی مشخص و قابل استناد درباره تعهدات میزبانان نسبت به امنیت تیم‌ها به دست آورد. این سند می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌های بعدی در داخل کشور قرار گیرد.

بر همین اساس رئیس فدراسیون فوتبال قصد دارد پس از دریافت این تضمین، آن را به نهادهای عالی‌رتبه کشور ارائه کند تا درباره حضور یا عدم حضور تیم ملی در این رقابت‌ها تصمیم‌گیری نهایی صورت گیرد. تاج که همراه با هدایت ممبینی و حامد مومنی دبیرکل و معاونش به کانادا رسیده است به طور کامل قصد دارد شرایط فعلی تیم ملی را بیان کند و آمادگی تمام و کمال ایران برای حضور در لس آنجلس و سیاتل را به گوش مدیران فیفا برساند.

در حقیقت تاج تلاش دارد با تکیه بر مستندات رسمی بین‌المللی، مسیر روشنی برای تعیین تکلیف حضور در جام جهانی ترسیم کرده و ابهامات موجود را از طریق سازوکارهای حقوقی و دیپلماتیک کاهش دهد تا تیم ملی ایران با حاشیه های کمتری راهی کشور آمریکا برای برگزاری بازی های مرحله گروهی شود.

برنامه بازی‌های ایران در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ به شرح زیر است

سه‌شنبه، ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۶ خرداد ۱۴۰۵)

* ایران - نیوزیلند؛ ساعت ۴:۳۰ بامداد - استادیوم لس آنجلس

یکشنبه، ۲۱ ژوئن ۲۰۲۶ (۳۱ خرداد ۱۴۰۵)

* بلژیک - ایران؛ ساعت ۲۲:۳۰ - استادیوم لس آنجلس

شنبه، ۲۷ ژوئن ۲۰۲۶ (۶ تیر ۱۴۰۵)

* مصر - ایران؛ ساعت ۶:۳۰ بامداد - استادیوم سیاتل