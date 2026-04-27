پیام رئیس فدراسیون فوتبال به جانباز وطن

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای تیم ملی ایران ظهر یکشنبه در حالی به عیادت جانباز جنگ تحمیلی حسین محمدی رفتند که مهدی محمدنبی نایب رئیس فدراسیون و مدیر تیم بزرگسالان نیز در این جمع حضور داشت.

نبی در این دیدار ضمن اشاره به رشادت و عرق و تعصب جوان جانباز ایران زمین، پیام مهدی تاج ریاست فدراسیون را به محمدی و خانواده اش منتقل کرد

مهدی تاج ریاست فدراسیون که به دلیل حضور در کنگره AFC همراه با هدایت ممبینی دبیرکل و حامد مومنی معاون دبیرکل به کانادا سفر کرده و نتوانست در این دیدار حضور داشته باشد از طریق نایب رئیس خود برای حفظ عزت جهوری اسلامی به برکت رشادت های جانبازان جنگ تحمیلی رمضان آرزوی خیر کرد.

همچنین تاج اعلام کرد فدراسیون فوتبال آماده هرگونه همراهی و خدمات دهی به این جانباز عزیز است و برای حفظ ارزش های معنوی و فرهنگی چنین رشادت هایی نیاز به چنین انسان هایی در کشور بخصوص ورزش و فوتبال است.