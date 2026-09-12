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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۴

هشدار فدراسیون فوتبال به باشگاه‌ها درباره برگزاری دوره‌های آموزشی

هشدار فدراسیون فوتبال به باشگاه‌ها درباره برگزاری دوره‌های آموزشی

فدراسیون فوتبال با ابلاغ دستورالعملی جدید به هیئت‌های فوتبال استان‌ها، باشگاه‌ها را ملزم کرد برای برگزاری هرگونه دوره، پیش از تبلیغ و ثبت‌نام از کمیته آموزش مجوز بگیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، حامد مومنی، سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال با ارسال نامه ای به روسای هیئت های فوتبال اعلام کرد:

در راستای سیاست های فدراسیون فوتبال مبنی بر ساماندهی، یکپارچه سازی و ارتقای سطح کیفی آموزش های تخصصی فوتبال، کلیه دورهها، کارگاهها و برنامه های آموزشی مرتبط با حوزه فوتبال که از سوی باشگاه ها، آکادمی ها و مجموعه های تابعه آنان برگزار می شود، می بایست پیش از هرگونه طراحی و انتشار پوستر، فراخوان، ثبت نام و آغاز دوره، با هماهنگی و اخذ مجوز از کمیته آموزش این فدراسیون انجام پذیرد.

بدیهی است منظور از دوره های مرتبط با فوتبال، صرفاً دوره های مربیگری نبوده و تمامی دوره ها و برنامه های آموزشی تخصصی از جمله مربیگری، بدنسازی فوتبال، مربیگری دروازه بانی، آنالیز، استعدادیابی و سایر دوره هایی که محتوای تخصصی و فنی فوتبال دارند را نیز شامل می شود.

این فرآیند با هدف ایجاد محدودیت در فعالیتهای آموزشی باشگاهها نبوده، بلکه در راستای ایجاد نظام آموزشی منسجم و یکپارچه در فوتبال کشور، حفظ استانداردهای آموزشی، اطمینان از صلاحیت مدرسین، هماهنگی سرفصل ها و محتوای آموزشی با ضوابط فدراسیون و جلوگیری از برگزاری دوره های موازی و فاقد اعتبار پیش بینی شده است و همچنین این هماهنگی موجب خواهد شد سوابق آموزشی مربیان و عوامل فنی باشگاه ها به صورت منظم و قابل استناد در ساختار آموزشی فوتبال کشور ثبت و مورد بهره برداری قرار گیرد و هرگونه درخواست برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با فوتبال، پیش از هرگونه اقدام اجرایی و تبلیغاتی، از طریق مکاتبه رسمی باشگاه با فدراسیون فوتبال و مخصوصا کمیته آموزش مطرح و پس از بررسی و اخذ مجوزهای لازم و طی فرآیندهای قانونی، نسبت به برگزاری دوره اقدام شود.

ضمنا تأکید می گردد هرگونه ارتباط مستقیم باشگاهها، آکادمی ها و مجموعه های تابعه آنان با مدرسین کمیته آموزش به منظور برنامه ریزی، دعوت یا برگزاری دورههای آموزشی، بدون طی فرآیند رسمی و اخذ مجوز از کمیته آموزش فدراسیون، مغایر با ضوابط ابلاغی بوده و هماهنگی و صدور مجوز میبایست صرفاً از مجرای کمیته آموزش فدراسیون فوتبال انجام پذیرد و در صورت عدم رعایت فرآیند فوق و برگزاری دوره بدون اخذ مجوزهای لازم، حق فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برای جلوگیری از اعتباربخشی، عدم پذیرش سوابق دوره و همچنین ابطال دوره برگزارشده، محفوظ و مسئولیت حسن اجرای این فرآیند و اقدامات صورتگرفته در باشگاه و مجموعه های تابعه، بر عهده مدیرعامل محترم باشگاه خواهد بود.

امید است با همکاری و همراهی هیات های فوتبال استانها، زمینه ای فراهم شود تا ضمن بهره گیری از ظرفیت ارزشمند باشگاهها در توسعه آموزش، کلیه فعالیتهای آموزشی فوتبال کشور در چارچوب هماهنگ، استاندارد، هدفمند و قابل ارزیابی انجام پذیرد و از ظرفیت آموزشی باشگاهها به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه فوتبال کشور، به بهترین شکل استفاده شود

کد مطلب 6944694

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