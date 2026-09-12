به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، حامد مومنی، سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال با ارسال نامه ای به روسای هیئت های فوتبال اعلام کرد:

در راستای سیاست های فدراسیون فوتبال مبنی بر ساماندهی، یکپارچه سازی و ارتقای سطح کیفی آموزش های تخصصی فوتبال، کلیه دورهها، کارگاهها و برنامه های آموزشی مرتبط با حوزه فوتبال که از سوی باشگاه ها، آکادمی ها و مجموعه های تابعه آنان برگزار می شود، می بایست پیش از هرگونه طراحی و انتشار پوستر، فراخوان، ثبت نام و آغاز دوره، با هماهنگی و اخذ مجوز از کمیته آموزش این فدراسیون انجام پذیرد.

بدیهی است منظور از دوره های مرتبط با فوتبال، صرفاً دوره های مربیگری نبوده و تمامی دوره ها و برنامه های آموزشی تخصصی از جمله مربیگری، بدنسازی فوتبال، مربیگری دروازه بانی، آنالیز، استعدادیابی و سایر دوره هایی که محتوای تخصصی و فنی فوتبال دارند را نیز شامل می شود.

این فرآیند با هدف ایجاد محدودیت در فعالیتهای آموزشی باشگاهها نبوده، بلکه در راستای ایجاد نظام آموزشی منسجم و یکپارچه در فوتبال کشور، حفظ استانداردهای آموزشی، اطمینان از صلاحیت مدرسین، هماهنگی سرفصل ها و محتوای آموزشی با ضوابط فدراسیون و جلوگیری از برگزاری دوره های موازی و فاقد اعتبار پیش بینی شده است و همچنین این هماهنگی موجب خواهد شد سوابق آموزشی مربیان و عوامل فنی باشگاه ها به صورت منظم و قابل استناد در ساختار آموزشی فوتبال کشور ثبت و مورد بهره برداری قرار گیرد و هرگونه درخواست برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با فوتبال، پیش از هرگونه اقدام اجرایی و تبلیغاتی، از طریق مکاتبه رسمی باشگاه با فدراسیون فوتبال و مخصوصا کمیته آموزش مطرح و پس از بررسی و اخذ مجوزهای لازم و طی فرآیندهای قانونی، نسبت به برگزاری دوره اقدام شود.

ضمنا تأکید می گردد هرگونه ارتباط مستقیم باشگاهها، آکادمی ها و مجموعه های تابعه آنان با مدرسین کمیته آموزش به منظور برنامه ریزی، دعوت یا برگزاری دورههای آموزشی، بدون طی فرآیند رسمی و اخذ مجوز از کمیته آموزش فدراسیون، مغایر با ضوابط ابلاغی بوده و هماهنگی و صدور مجوز میبایست صرفاً از مجرای کمیته آموزش فدراسیون فوتبال انجام پذیرد و در صورت عدم رعایت فرآیند فوق و برگزاری دوره بدون اخذ مجوزهای لازم، حق فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برای جلوگیری از اعتباربخشی، عدم پذیرش سوابق دوره و همچنین ابطال دوره برگزارشده، محفوظ و مسئولیت حسن اجرای این فرآیند و اقدامات صورتگرفته در باشگاه و مجموعه های تابعه، بر عهده مدیرعامل محترم باشگاه خواهد بود.

امید است با همکاری و همراهی هیات های فوتبال استانها، زمینه ای فراهم شود تا ضمن بهره گیری از ظرفیت ارزشمند باشگاهها در توسعه آموزش، کلیه فعالیتهای آموزشی فوتبال کشور در چارچوب هماهنگ، استاندارد، هدفمند و قابل ارزیابی انجام پذیرد و از ظرفیت آموزشی باشگاهها به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه فوتبال کشور، به بهترین شکل استفاده شود