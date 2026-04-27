تکلیف سهمیه فوتبال ایران به زلف «شیخ» گره خورد/ تصمیم نهایی در کانادا

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که سرنوشت لیگ بیست‌وپنجم فوتبال ایران در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته، حالا همه نگاه‌ها به یک جلسه خصوصی و سرنوشت‌ساز دوخته شده است؛ دیداری میان مهدی تاج و شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه که می‌تواند تکلیف ادامه لیگ برتر و همچنین سهمیه‌های آسیایی فوتبال ایران را مشخص کند.

لیگ نیمه‌کاره، تصمیمی پیچیده‌تر از همیشه

لیگ برتر فوتبال ایران در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ تحت تاثیر جنگ تحمیلی با آمریکا و رژیم صهیونیستی، از هفته بیست‌وسوم به حالت تعلیق درآمد؛ اتفاقی که برنامه‌ریزی برای ادامه رقابت‌ها را به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های سال‌های اخیر فوتبال ایران تبدیل کرد.

در ابتدا مهدی تاج قصد داشت مسابقات از ابتدای اردیبهشت‌ماه از سر گرفته شود، اما تداخل با اردوهای تیم ملی برای آماده‌سازی مسیر جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ و همچنین فشارهای اقتصادی،از جمله هشدار صنایع درباره قطع حمایت مالی باعث شد سازمان لیگ از این تصمیم عقب‌نشینی کند. در نهایت، گزینه ادامه لیگ به بعد از جام جهانی موکول شد.

گره اصلی سهمیه‌های آسیایی است

با تعویق لیگ بیست و پنجم، چالش اصلی به معرفی نمایندگان ایران در رقابت‌های آسیایی برمی‌گردد. حالا مهدی تاج به همراه هدایت ممبینی و حامد مومنی راهی کانادا شده تا در کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا شرکت کنند.

تاج قرار است در دیداری خصوصی به عنوان نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا با شیخ سلمان رئیس AFC ، شرایط خاص لیگ ایران را تشریح کند و درخواست تغییر زمان معرفی نمایندگان را مطرح کند تا مشابه اتفاقاتی که پیش‌تر در دوران جنگ عراق یا بحران کرونا برای کشورهای شرق آسیا رخ داده بود نیز برای معرفی نمایندگان فوتبال ایران رخ دهد.

هدف اصلی رئیس فدراسیون این است که معرفی تیم‌های ایرانی برای رقابت‌های آسیایی به پس از پایان کامل جام جهانی ۲۰۲۶ موکول شود تا از هرگونه اختلاف و تنش داخلی میان باشگاه‌ها جلوگیری شود.

فرصت طلایی برای ایران

در این میان، یک تحول مهم در سطح فوتبال آسیا می‌تواند معادلات را تغییر دهد. کمیته اجرایی AFC پیشنهاد افزایش تیم‌های لیگ نخبگان از ۲۴ به ۳۲ تیم را مطرح کرده؛ طرحی که قرار است در نشست هیات‌رئیسه این کنفدراسیون در ونکوور - همزمان با کنگره فیفا - به رأی گذاشته شود.

در صورت تصویب این طرح، سهمیه ایران از حالت «۱+۱» (یک سهمیه مستقیم و یک پلی‌آف) به ۲ سهمیه مستقیم در مرحله گروهی لیگ نخبگان افزایش پیدا می‌کند، در حالی که سهمیه لیگ قهرمانان آسیا ۲ نیز حفظ خواهد شد.

همه‌چیز در گرو یک جلسه

آنچه بیش از هر چیز تعیین‌کننده به نظر می‌رسد، همان جلسه خصوصی میان تاج و شیخ سلمان است؛ نشستی که می‌تواند هم تکلیف ادامه لیگ برتر را روشن کند و هم چارچوب حضور نمایندگان ایران در رقابت‌های آسیایی فصل آینده را مشخص سازد.

تصمیمی که اگر به تعویق معرفی نمایندگان تا پس از جام جهانی منجر شود، می‌تواند از یک بحران داخلی جلوگیری کند؛ اما اگر مخالفت AFC را به‌دنبال داشته باشد، فوتبال ایران با یکی از پرچالش‌ترین دوره‌های مدیریتی خود روبه‌رو خواهد شد.