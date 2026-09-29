شناسایی ۶۸ تغییر کاربری غیرمجاز کشاورزی در مرودشت

به گزارش خبرگزاری مهر، نبی‌الله یزدی گفت: طرح عملیاتی «حکاک» با هدف پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، پایش مناطق پرخطر و صیانت از اراضی زراعی و باغی در شهرستان مرودشت اجرا شد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۶۸ فقره تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی و برای تمامی موارد، اخطاریه توقف عملیات صادر شد.

یزدی ادامه داد: در این عملیات همچنین ۳۵ فقره حکم قضایی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اجرا شد و برخورد قانونی با سه بنگاه معاملات املاک متخلف نیز در دستور کار قرار گرفت.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی فارس با تأکید بر ضرورت حفاظت از اراضی کشاورزی گفت: حفظ اراضی زراعی و باغی، نقش مستقیمی در استمرار تولید محصولات کشاورزی و تأمین امنیت غذایی دارد و جلوگیری از خرد شدن اراضی مولد نیازمند همکاری مردم و دستگاه‌های اجرایی است.

وی، حضور گشت‌های یگان حفاظت در مناطق مختلف و همکاری نیروهای انتظامی و دستگاه‌های مسئول را از محورهای اجرای این طرح دانست و بیان کرد: پایش مستمر اراضی، امکان شناسایی سریع‌تر تخلفات و جلوگیری از گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز را فراهم می‌کند.

یزدی با اشاره به تداوم اجرای این برنامه‌ها گفت: پایش اراضی و برخورد قانونی با تغییر کاربری‌های غیرمجاز همچنان در اولویت برنامه‌های یگان حفاظت امور اراضی قرار دارد.

وی از شهروندان و بهره‌برداران بخش کشاورزی خواست هرگونه ساخت‌وساز مشکوک، دیوارکشی و تغییر کاربری غیرقانونی در اراضی زراعی و باغی را از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۳۱ گزارش کنند.