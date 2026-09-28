  1. استانها
  2. یزد
۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹

آغاز برداشت پسته در دهستان بهادران؛ کاهش ۷۵ درصدی تولید در سال

آغاز برداشت پسته در دهستان بهادران؛ کاهش ۷۵ درصدی تولید در سال

یزد- رئیس جهاد کشاورزی بهادران گفت: برداشت پسته از باغ‌های دهستان بهادران آغاز شد، اما تولید این محصول در سال جاری به دلیل قطعی برق، افزایش دما و شیوع آفات با کاهش ۷۵ درصدی مواجه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، حسین ابراهیمی گفت: امسال پیش‌بینی می‌شود حدود دو هزار تن انواع پسته خشک از باغ‌های این دهستان برداشت شود.

ابراهیمی افزود: دهستان بهادران در سال‌های معمولی حدود هشت هزار تن پسته خشک تولید می‌کند، اما امسال میزان تولید به حدود ۲۵ درصد سال‌های عادی کاهش یافته است.

وی ادامه داد: قطعی برق، افزایش دما و شیوع آفات از مهم‌ترین عوامل کاهش تولید پسته در سال جاری بوده و این شرایط، چالش جدی برای باغداران منطقه ایجاد کرده است.

دهستان بهادران با حدود هفت هزار هکتار باغ پسته، یکی از مناطق مهم تولید این محصول در استان یزد به شمار می‌رود.

باغداران این منطقه امیدوارند با حمایت مسئولان، مدیریت بهتر منابع آب و برق و کنترل آفات، شرایط تولید در سال آینده بهبود یابد و باغ‌های پسته بهادران دوباره رونق بگیرد.

کد مطلب 6961322

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها