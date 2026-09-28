آغاز برداشت پسته در دهستان بهادران؛ کاهش ۷۵ درصدی تولید در سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، حسین ابراهیمی گفت: امسال پیشبینی میشود حدود دو هزار تن انواع پسته خشک از باغهای این دهستان برداشت شود.
ابراهیمی افزود: دهستان بهادران در سالهای معمولی حدود هشت هزار تن پسته خشک تولید میکند، اما امسال میزان تولید به حدود ۲۵ درصد سالهای عادی کاهش یافته است.
وی ادامه داد: قطعی برق، افزایش دما و شیوع آفات از مهمترین عوامل کاهش تولید پسته در سال جاری بوده و این شرایط، چالش جدی برای باغداران منطقه ایجاد کرده است.
دهستان بهادران با حدود هفت هزار هکتار باغ پسته، یکی از مناطق مهم تولید این محصول در استان یزد به شمار میرود.
باغداران این منطقه امیدوارند با حمایت مسئولان، مدیریت بهتر منابع آب و برق و کنترل آفات، شرایط تولید در سال آینده بهبود یابد و باغهای پسته بهادران دوباره رونق بگیرد.
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