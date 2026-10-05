آزادسازی ۴۷ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی تفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان یزد، کاظم مسروری‌فر اظهار کرد: در راستای صیانت از اراضی زراعی و باغی و مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز، ۲۷ قطعه از اراضی کشاورزی در محدوده سَخوید بخش پشتکوه با اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها آزادسازی شد.

وی افزود: در این عملیات، مستحدثات و ساخت‌وسازهای غیرمجاز ایجادشده در این اراضی تخریب و در مجموع ۴۷ هزار مترمربع از زمین‌های کشاورزی به چرخه تولید بازگردانده شد.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان تفت با اشاره به اهمیت حفظ اراضی کشاورزی در تأمین امنیت غذایی گفت: طی مدت اخیر برخی افراد با تفکیک و قطعه‌بندی اراضی کشاورزی، زمینه تغییر کاربری این زمین‌ها را فراهم کرده‌اند.

مسروری‌فر افزود: برخی شهروندان نیز با تصور امکان ساخت ویلا اقدام به خرید زمین‌های کشاورزی می‌کنند، در حالی که این اقدام علاوه بر تهدید ظرفیت‌های تولیدی و امنیت غذایی، می‌تواند پس از اجرای احکام قانونی، خسارت اقتصادی به خریداران وارد کند.

وی تأکید کرد: برخورد قانونی با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی با جدیت ادامه دارد و اراضی حاصلخیز کشاورزی نباید به دلیل سودجویی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز از چرخه تولید خارج شوند.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان تفت از شهروندان خواست پیش از هرگونه خرید یا سرمایه‌گذاری در اراضی زراعی و باغی، وضعیت و کاربری زمین را از مدیریت جهادکشاورزی استعلام کنند تا از بروز مشکلات حقوقی و خسارت‌های ناشی از اجرای احکام قانونی جلوگیری شود.