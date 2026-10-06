نوسازی ۱۸ هزار مترمربع آسفالت خیابان شهید رجایی یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری یزد، مهدی فعالی اظهار کرد: عملیات نوسازی آسفالت خیابان شهید رجایی در مساحتی بالغ بر ۱۸ هزار و ۴۰۰ مترمربع اجرا می‌شود که شامل تعویض سنگ جدول، تراش آسفالت فرسوده و اجرای آسفالت جدید است.

وی افزود: طول این پروژه یک‌هزار و ۱۵۰ متر و عرض آن ۱۶ متر است و اجرای آن با هدف ارتقای کیفیت معابر، بهبود تردد وسایل نقلیه و افزایش رضایت شهروندان انجام می‌شود.

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد ادامه داد: تلاش می‌شود عملیات اجرایی با رعایت استانداردهای فنی و با کمترین اختلال در تردد شهروندان انجام شود.

فعالی از رانندگان خواست در مدت اجرای عملیات آسفالت از مسیرهای جایگزین استفاده کنند و از همکاری شهروندان و رانندگان قدردانی کرد.