تأکید شورای شهر یزد بر تقویت نقش فرهنگسراها در محلات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، احمد ترکمانی اظهار کرد: یکی از برنامه‌های کمیسیون فرهنگی، حضور میدانی و بازدید از مجموعه‌ها و فعالان حوزه فرهنگ برای آشنایی نزدیک با فعالیت‌ها، دغدغه‌ها و مسائل آنان است.

وی افزود: تاکنون از پنج فرهنگسرای تحت پوشش سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد بازدید شده است. در حال حاضر ۱۷ فرهنگسرا در سطح شهر وجود دارد که ۱۴ فرهنگسرا فعال هستند.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به حضور جوانان در فرهنگسراها گفت: در این بازدیدها شاهد حضور جوانان دغدغه‌مند و فعال بودیم که این ظرفیت ارزشمند باید مورد حمایت و توجه قرار گیرد.

ترکمانی فعالیت محله‌محور فرهنگسراها را ظرفیتی مهم برای شناخت مسائل و ویژگی‌های هر محله دانست و افزود: فرهنگسراها باید ارتباط بیشتری با جوانان و نوجوانان، هیئت امنای مساجد و هیئت‌های مذهبی هر محله برقرار کنند.

وی ادامه داد: هر محله علاوه بر مسائل و آسیب‌های خاص خود، ظرفیت‌ها و نقاط قوتی نیز دارد و شناسایی هم‌زمان این ظرفیت‌ها و آسیب‌ها می‌تواند زمینه برنامه‌ریزی دقیق‌تر فرهنگی و اجتماعی را فراهم کند.

عضو شورای اسلامی شهر یزد تأکید کرد: هدف از حضور میدانی و ارتباط مستقیم با فعالان فرهنگی و مجموعه‌های مؤثر هر محله، شناسایی ظرفیت‌های موجود، حمایت از فعالان فرهنگی و استفاده از این ظرفیت‌ها برای تقویت فعالیت‌های فرهنگی و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.