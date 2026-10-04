به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن ظهر یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی با اشاره به محدودیت منابع اعتباری در سال مالی ۱۴۰۵ اظهار کرد: با توجه به منابع اعتباری محدودی که در برنامه استان و شهرستان برای سال مالی جدید پیش‌بینی شده است، باید اولویت‌بندی پروژه‌ها به‌گونه‌ای انجام شود که طرح‌های دارای اولویت، هرچه سریع‌تر به مرحله بهره‌برداری برسند.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت اعتبارات ملی افزود: حدود سه و نیم درصد از اعتبارات مورد نیاز از محل منابع موجود تأمین می‌شود و هنر مدیران شهرستان این است که بتوانند از ظرفیت‌های موجود در اعتبارات ملی و دستگاه‌های مختلف برای جذب منابع بیشتر استفاده کنند.

فرماندار لنگرود با اشاره به اجرای پروژه‌های عمرانی شهرستان گفت: با وجود شرایط جنگی، از ابتدای امسال تاکنون حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی لنگرود هزینه شده است که نشان‌دهنده ظرفیت موجود برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در شهرستان است.

ظرفیت اعتبارات ملی و دستگاه‌ها برای توسعه لنگرود فعال شود

گلشن با اشاره به ظرفیت اعتبارات ملی در حوزه بهداشت و درمان بیان کرد: بر اساس آمار و ظرفیت‌های موجود در استان گیلان، باید تلاش شود اعتبارات ملی این بخش به سمت پروژه‌های شهرستان هدایت شود و مدیران دستگاه‌ها با پیگیری مستمر، سهم لنگرود را از این منابع افزایش دهند.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه بنیاد مسکن و بسیج سازندگی، بر ضرورت استفاده از ظرفیت این دستگاه‌ها برای اجرای پروژه‌های عمرانی شهرستان تأکید کرد.

فرماندار لنگرود همچنین بر ضرورت ارائه عملکرد شهرداری‌ها از منابع داخلی در سال مالی ۱۴۰۴ تأکید کرد و گفت: این عملکرد باید به‌عنوان یکی از ملاک‌های ارزیابی قرار گیرد تا مشخص شود چه میزان از منابع در داخل شهرستان هزینه شده و چه تعداد پروژه با استفاده از این اعتبارات به مرحله اجرا رسیده است.

گلشن با اشاره به حوزه آموزش و پرورش تصریح کرد: باید پیگیری شود اعتبارات مربوط به پروژه‌های آموزشی در خود شهرستان هزینه شود و با استفاده از این منابع، پروژه‌های ساخت و تکمیل مدارس در زمین‌های پیش‌بینی‌شده با جدیت دنبال شود.

پیگیری اعتبارات روستایی، آب و مدیریت بحران در اولویت قرار گیرد

وی با اشاره به جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده در جلسه افزود: در حوزه اعتبارات روستایی نیز باید سهم شهرستان به‌طور جدی پیگیری شود و در زمینه پروژه‌های زیرسازی، حوزه معاونت امور روستایی، آب و مدیریت بحران نیز ظرفیت‌های اعتباری موجود شناسایی و فعال شود.

فرماندار لنگرود تصریح کرد: مقرر شده است در هفته آینده ظرفیت‌های دستگاهی و پروژه‌های مربوط به شهرستان با حضور مسئولان و مدیران ذی‌ربط بررسی شود تا بتوان از این ظرفیت‌ها آورده قابل توجهی برای شهرستان ایجاد کرد.

گلشن تأکید کرد: اگر دستگاه‌های شهرستان بتوانند پروژه‌های دارای اولویت را به‌درستی معرفی و برای جذب اعتبارات ملی و استانی پیگیری کنند، می‌توان از ظرفیت‌های موجود برای تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های لنگرود استفاده کرد.