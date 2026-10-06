فرماندار لنگرود: رعایت قانون بدون مشارکت مردم اثرگذار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن عصر سه‌شنبه در همایش «کلاهی برای زندگی» که همزمان با هفته فراجا در لنگرود برگزار شد، با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی اظهار کرد: هرچقدر اعمال قانون و برخوردهای قانونی انجام شود، تا زمانی که همکاری و مشارکت مردم در رعایت قوانین وجود نداشته باشد، اقدامات انجام‌شده اثرگذاری لازم را نخواهد داشت.

فرماندار لنگرود با اشاره به توزیع ۲۵۰ کلاه ایمنی در این همایش افزود: این کلاه‌ها با همت و همکاری شهرداران و بخشداران شهرستان لنگرود میان مردم توزیع می‌شود و هدف از این اقدام، ترویج فرهنگ استفاده از کلاه ایمنی و افزایش توجه موتورسواران به حفظ جان خود است.

وی با بیان اینکه آمار تصادفات، به‌ویژه حوادث مرتبط با موتورسیکلت، در شهر لنگرود قابل توجه است، گفت: یکی از مسائل مهم، آغاز رانندگی با موتورسیکلت از سوی افراد در سنین پایین و حتی زیر سن قانونی است که می‌تواند زمینه‌ساز حوادث جبران‌ناپذیر شود.

گلشن با تأکید بر نقش خانواده‌ها در پیشگیری از این آسیب‌ها تصریح کرد: خانواده‌ها باید در این زمینه حساسیت و نظارت بیشتری داشته باشند و با ایجاد بازدارندگی لازم، اجازه ندهند فرزندانشان پیش از رسیدن به سن قانونی و بدون برخورداری از شرایط لازم، اقدام به رانندگی با موتورسیکلت کنند.

فرماندار لنگرود خاطرنشان کرد: فرهنگ رعایت قانون و توجه به ایمنی باید از خانواده آغاز شود و با همکاری مردم، پلیس و دستگاه‌های اجرایی در جامعه استمرار پیدا کند تا شاهد کاهش حوادث و حفظ جان شهروندان باشیم.

وی در پایان گفت: از هفت تصادفی که در نیمه اول سال در شهر لنگرود رخ داد، شش عدد از آن مربوط به موتور سیکلت بود.