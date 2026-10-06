  1. استانها
  2. گیلان
۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۱

فرماندار لنگرود: رعایت قانون بدون مشارکت مردم اثرگذار نیست

فرماندار لنگرود: رعایت قانون بدون مشارکت مردم اثرگذار نیست

لنگرود- فرماندار لنگرود با تأکید بر نقش مردم در کاهش حوادث رانندگی گفت: اعمال قانون بدون مشارکت مردم در رعایت قوانین، اثرگذاری لازم را نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن عصر سه‌شنبه در همایش «کلاهی برای زندگی» که همزمان با هفته فراجا در لنگرود برگزار شد، با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی اظهار کرد: هرچقدر اعمال قانون و برخوردهای قانونی انجام شود، تا زمانی که همکاری و مشارکت مردم در رعایت قوانین وجود نداشته باشد، اقدامات انجام‌شده اثرگذاری لازم را نخواهد داشت.

فرماندار لنگرود با اشاره به توزیع ۲۵۰ کلاه ایمنی در این همایش افزود: این کلاه‌ها با همت و همکاری شهرداران و بخشداران شهرستان لنگرود میان مردم توزیع می‌شود و هدف از این اقدام، ترویج فرهنگ استفاده از کلاه ایمنی و افزایش توجه موتورسواران به حفظ جان خود است.

وی با بیان اینکه آمار تصادفات، به‌ویژه حوادث مرتبط با موتورسیکلت، در شهر لنگرود قابل توجه است، گفت: یکی از مسائل مهم، آغاز رانندگی با موتورسیکلت از سوی افراد در سنین پایین و حتی زیر سن قانونی است که می‌تواند زمینه‌ساز حوادث جبران‌ناپذیر شود.

گلشن با تأکید بر نقش خانواده‌ها در پیشگیری از این آسیب‌ها تصریح کرد: خانواده‌ها باید در این زمینه حساسیت و نظارت بیشتری داشته باشند و با ایجاد بازدارندگی لازم، اجازه ندهند فرزندانشان پیش از رسیدن به سن قانونی و بدون برخورداری از شرایط لازم، اقدام به رانندگی با موتورسیکلت کنند.

فرماندار لنگرود خاطرنشان کرد: فرهنگ رعایت قانون و توجه به ایمنی باید از خانواده آغاز شود و با همکاری مردم، پلیس و دستگاه‌های اجرایی در جامعه استمرار پیدا کند تا شاهد کاهش حوادث و حفظ جان شهروندان باشیم.

وی در پایان گفت: از هفت تصادفی که در نیمه اول سال در شهر لنگرود رخ داد، شش عدد از آن مربوط به موتور سیکلت بود.

کد مطلب 6970023

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها