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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۵

فرماندار لنگرود: «مهری فلاحی» افتخار ورزش گیلان و ایران است

فرماندار لنگرود: «مهری فلاحی» افتخار ورزش گیلان و ایران است

لنگرود- فرماندار لنگرود با اشاره به حضور «مهری فلاحی» در تیم ملی والیبال نشسته ایران، گفت: این بانوی ورزشکار از افتخارات ورزشی استان گیلان و ایران است.

یوسف گلشن در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اعزام مهری فلاحی، لیبروی تیم ملی والیبال نشسته ایران به مسابقات آسیایی، اظهار کرد: مهری فلاحی یکی از افتخارات ورزشی استان گیلان و از بانوان پرافتخار ورزش شهرستان لنگرود است که حضور موفقی در عرصه ملی داشته و مایه افتخار مردم این شهرستان محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اعزام این ورزشکار لنگرودی به مسابقات آسیایی افزود: امیدواریم مهری فلاحی در رقابت‌های پیش‌رو که از هفته آینده آغاز می‌شود، با درخشش خود برای تیم ملی والیبال ایران و پرچم کشورمان افتخارآفرینی کند.

فرماندار لنگرود با آرزوی موفقیت برای این بانوی ورزشکار گفت: دعای خیر مردم ایران و به‌ویژه مردم لنگرود بدرقه راه مهری فلاحی است و امیدواریم با موفقیت در این مسابقات، بار دیگر شاهد به اهتزاز درآمدن پرچم ایران و افتخارآفرینی این ورزشکار شایسته باشیم.

کد مطلب 6967147

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