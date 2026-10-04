مهری فلاحی راهی مسابقات آسیایی شد؛ بدرقه بانوی پرافتخار لنگرودی

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه مراسم بدرقه مهری فلاحی، لیبروی تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران، به مسابقات آسیایی با حضور یوسف گلشن فرماندار لنگرود و ناصر شهدی رئیس اداره ورزش و جوانان این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم از مهری فلاحی به پاس سال‌ها حضور در تیم ملی و افتخارآفرینی در عرصه‌های مختلف ورزشی تقدیر شد و مسئولان شهرستان برای این ورزشکار لنگرودی در رقابت‌های پیش‌رو آرزوی موفقیت کردند.

ناصر شهدی رئیس اداره ورزش و جوانان لنگرود نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز مراسم بدرقه عزیز دل مردم شهرستان، خانم فلاحی را برگزار می‌کنیم؛ ورزشکاری که سال‌های سال برای جمهوری اسلامی ایران افتخارآفرینی کرده و با درخشش خود پرچم ایران و نام لنگرود را سربلند کرده است.

وی افزود: با توجه به شرایط فنی مسابقات و آنچه از خود ایشان شنیده‌ایم، امیدواریم تیم وی بتواند به مقام دوم دست پیدا کند و ما دعا می‌کنیم با تلاش و درخشش بیشتر، مقام نخست را کسب کنند.

رئیس اداره ورزش و جوانان لنگرود با بیان اینکه مردم و مسئولان شهرستان چشم‌انتظار درخشش این بانوی ورزشکار هستند، بیان کرد: امیدواریم مهری فلاحی با بهترین نتیجه از مسابقات بازگردد و استقبال باشکوهی از این فرزند پرافتخار شهرستان داشته باشیم.

مهری فلاحی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به سابقه حضور خود در تیم ملی اظهار کرد: حدود ۱۹ سال است که عضو تیم ملی والیبال نشسته بانوان هستم و این بار برای حضور در مسابقات آسیایی ناگویای ژاپن اعزام می‌شویم.

وی افزود: در این رقابت‌ها دو گروه حضور دارند و تمام تلاش خود را می‌کنیم تا بازی‌های خوبی را به نمایش بگذاریم و به‌ویژه در دیدار برابر تیم چین بهترین عملکرد را داشته باشیم.

لیبروی تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران با اشاره به نقش خانواده در موفقیت ورزشکاران گفت: از همسرم و خانواده تشکر می‌کنم؛ به اعتقاد من خانواده نقش بسیار مهمی در موفقیت هر ورزشکار دارد و اگر حمایت آنها نباشد، ادامه مسیر قهرمانی دشوار خواهد بود.

فلاحی ادامه داد: از همین جا دست خانواده‌ام را می‌بوسم و امیدوارم بتوانم در مسابقات پیش‌رو بهترین نتیجه را برای کشورم به دست بیاورم.

وی درباره نحوه برگزاری مسابقات آسیایی نیز توضیح داد: تیم‌ها در دو گروه «الف» و «ب» قرار گرفته‌اند که در گروه «الف» تیم‌های ژاپن، تایلند و کره جنوبی حضور دارند و در گروه «ب» نیز ایران، چین و مغولستان قرار گرفته‌اند.

عضو تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران تصریح کرد: تیم‌ها پس از دیدارهای مرحله گروهی به صورت ضربدری با یکدیگر رقابت می‌کنند و امیدواریم با عبور از این مرحله، در فینال مقابل تیم چین قرار بگیریم و بتوانیم بهترین نتیجه را برای ایران کسب کنیم.