به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام در خطبه‌های نماز جمعه شیراز با اشاره به آموزه‌های امیرالمؤمنین(ع) در نهج‌البلاغه، تقوا را مهم‌ترین معیار در رفتارهای فردی، اجتماعی و سیاسی دانست و گفت: انسان باتقوا در رفتار خود دچار کجی و انحراف نمی‌شود و حتی در رقابت‌های سیاسی نیز از چارچوب‌های الهی عبور نمی‌کند.

وی با بیان اینکه برخی افراد برای پیروزی در رقابت‌های سیاسی حاضرند به هر روشی متوسل شوند، افزود: انقلاب اسلامی با این هدف شکل نگرفت که با روش‌های ماکیاولیستی به پیروزی برسد، بلکه آمده است تا نشان دهد می‌توان با روش اسلامی نیز در عرصه سیاست و مدیریت به موفقیت دست یافت.

امام جمعه شیراز با تأکید بر اینکه تقوای سیاسی باید به‌طور جدی مورد توجه مسئولان، مدیران و فعالان سیاسی قرار گیرد، تصریح کرد: امیرالمؤمنین(ع) با وجود توانایی در استفاده از روش‌های مختلف برای پیروزی بر دشمن، به دلیل پایبندی به فرمان خداوند حاضر نشد از مسیر حق خارج شود؛ چراکه پیروزی به هر قیمتی در مکتب علوی پذیرفته نیست.

تقوای سیاسی؛ معیار اصلی رقابت و مسئولیت‌پذیری

آیت الله دژکام با اشاره به ضرورت پرهیز از لجاجت و رقابت‌های ناسالم سیاسی گفت: گاهی افرادی تصور می‌کنند برای پیروزی در انتخابات یا به دست آوردن یک موقعیت مدیریتی باید به هر شیوه‌ای متوسل شوند، در حالی که در جامعه دینی، اهلیت و شایستگی افراد باید ملاک واگذاری مسئولیت‌ها باشد.

وی با اشاره به سیره حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع) در واگذاری حق امامت به برادر بزرگوارشان امام رضا(ع) افزود: آن حضرت با وجود فراهم بودن شرایط ظاهری برای ریاست، از آن گذشت و در مسیر حق و ولایت برادرش قرار گرفت؛ این رفتار نمونه‌ای روشن از تقوای سیاسی و ترجیح حق بر موقعیت و جایگاه شخصی است.

نماینده ولی‌فقیه در فارس همچنین با یادآوری رفتار آیت‌الله میرزای شیرازی و آیت‌الله نجم‌آبادی در موضوع مرجعیت دینی گفت: آیت‌الله نجم‌آبادی با وجود برخورداری از جایگاه علمی، مرجعیت را به فردی که شایسته‌تر می‌دانست واگذار کرد و خود نیز از او حمایت کرد؛ چنین گذشتی نشان می‌دهد که انسان نباید برای به دست آوردن جایگاه، از شایسته‌تر بودن دیگران چشم‌پوشی کند.

وی با انتقاد از برخی رفتارهای تخریبی در رقابت‌های سیاسی و اجتماعی تأکید کرد: انتقاد با ایرادگیری و دشمنی تفاوت دارد؛ اگر فردی کار درستی انجام داده است باید آن را پذیرفت و اگر اشتباهی وجود دارد، همان اشتباه را منصفانه بیان کرد، نه اینکه با نگاه خصمانه همه اقدامات طرف مقابل را زیر سؤال ببریم.

مشارکت مردمی در تأمین جهیزیه؛ تقویت‌کننده همدلی اجتماعی

آیت الله دژکام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدام بسیج سازندگی برای تأمین یک‌هزار سری جهیزیه برای زوج‌های جوان نیازمند، از مردم استان فارس خواست در این حرکت خیرخواهانه مشارکت کنند.

وی با بیان اینکه تأمین جهیزیه به یکی از دغدغه‌های جدی بسیاری از خانواده‌ها تبدیل شده است، افزود: در این طرح مقرر شده هر خانواده با پرداخت ۱۱۰ هزار تومان در تأمین جهیزیه زوج‌های جوان مشارکت کند و با همراهی مردم می‌توان بیش از یک‌هزار سری جهیزیه تهیه کرد.

امام جمعه شیراز با تأکید بر اینکه ارزش چنین اقداماتی تنها به تعداد جهیزیه‌های تأمین‌شده محدود نمی‌شود، تصریح کرد: حس همدلی و همراهی که در جامعه ایجاد می‌شود، بسیار ارزشمند است و یکی از عوامل مهم انسجام اجتماعی، خیرخواهی و کمک به دیگران است.

اقتصاد مقاومتی باید به گفتمان عمومی جامعه تبدیل شود

نماینده ولی‌فقیه در فارس در ادامه با اشاره به ضرورت تقویت مقاومت اقتصادی کشور اظهار کرد: ایستادگی ایران در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان، حاصل تلاش‌های اقتصادی مردم و مسئولان بوده است و این ظرفیت نشان داد که کشور می‌تواند در شرایط دشوار نیز مسیر خود را ادامه دهد.

وی با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۵ به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی در پرتو وحدت ملی و امنیت ملی» افزود: هدف باید رسیدن به جایگاهی در اقتصاد باشد که کشورهای دیگر به ظرفیت‌های ایران نیاز داشته باشند و نتوانند با بستن مرزها و اعمال فشار اقتصادی، کشور را دچار مشکل کنند.

آیت الله دژکام با بیان اینکه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید به گفتمان عمومی تبدیل شود، گفت: در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، به‌ویژه در بند ۲۱، بر ضرورت تبدیل این سیاست‌ها به گفتمان عمومی ملت تأکید شده و مجامع علمی، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه نیز در این زمینه وظیفه مهمی بر عهده دارند.

وی با تفکیک وظایف نهادهای فرهنگی و اجرایی در تحقق اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: گفتمان‌سازی بر عهده نهادهای فرهنگی و اجرای سیاست‌ها بر عهده دستگاه‌های اجرایی است و انتظار می‌رود مسئولان در ماه‌های باقی‌مانده سال، تلاش مضاعفی برای تحقق اهداف اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری داشته باشند تا استان فارس نیز در این زمینه عملکرد شایسته‌ای در سطح کشور ثبت کند.

تغییر دولت‌ها در کشورهای متخاصم، ماهیت دشمنی را تغییر نمی‌دهد

امام جمعه شیراز با اشاره به انتخابات در کشورهای درگیر تقابل با ایران گفت: در این کشورها جریان‌ها و احزاب سیاسی مختلفی برای کسب رأی از نام ایران و مسائل مربوط به ایران استفاده می‌کنند، اما مردم ایران نباید تحولات انتخاباتی آن کشورها را به مسئله‌ای برای خوشحالی یا نگرانی خود تبدیل کنند.

وی با تأکید بر تفاوت وظایف مردم، دولت و دستگاه دیپلماسی و نیروهای نظامی افزود: مسئولان سیاسی و دیپلماتیک کشور باید وظایف خود را در عرصه بین‌المللی دنبال کنند و نیروهای نظامی نیز در چارچوب مأموریت‌های خود عمل کنند، اما مردم باید بدانند که تغییر احزاب و دولت‌ها در کشورهای متخاصم لزوماً به معنای تغییر ماهیت دشمنی آنها نیست.

آیت الله دژکام با اشاره به آیه‌ای از قرآن کریم درباره استمرار دشمنی مخالفان اسلام تصریح کرد: قرآن کریم هشدار می‌دهد که دشمنان تا زمانی که مسلمانان از دین خود دست برندارند، به دشمنی ادامه می‌دهند؛ بنابراین ملت ایران تا پایان مسیری که با رهبری و خون‌خواهی شهدای خود آغاز کرده، ایستادگی خواهد کرد.

وی ادامه داد: ملت ایران در مسیر دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی، خون‌خواهی رهبر شهید و شهدای خود و برافراشته نگه داشتن پرچم ظهور حضرت بقیةالله(عج) ثابت‌قدم خواهد ماند.

مقابله با تهاجم فرهنگی به جهاد همه‌جانبه و هوشمندانه نیاز دارد

نماینده ولی‌فقیه در فارس در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به فرارسیدن روز فرهنگ عمومی، مقابله با تهاجم فرهنگی و ترویج سبک زندگی اسلامی را از ضرورت‌های مهم جامعه دانست و گفت: رهبر شهید انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب نسبت به تلاش غرب برای ترویج سبک زندگی غربی در ایران و پیامدهای اخلاقی، اقتصادی، دینی و سیاسی آن هشدار داده و مقابله با این روند را نیازمند جهادی همه‌جانبه و هوشمندانه دانسته‌اند.

وی با بیان اینکه مسائل فرهنگی با صدور دستور و بخشنامه به نتیجه نمی‌رسد، افزود: همه افراد دغدغه‌مند و دلسوز باید در این عرصه وارد میدان شوند و مسئولان نیز از اقدامات فرهنگی حمایت کنند؛ چراکه هیچ مدیری به‌تنهایی نمی‌تواند در برابر گستردگی تهاجم فرهنگی موفق عمل کند.

آیت الله دژکام با اشاره به مصوبه شورای فرهنگ عمومی استان فارس درباره محوریت سبک زندگی در برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی گفت: باید سبک زندگی اسلامی در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی مورد توجه قرار گیرد و مدیران دستگاه‌ها با حمایت از برنامه‌ها و رویدادهای فرهنگی، زمینه اجرای مؤثر این سیاست‌ها را فراهم کنند.

وی خاطرنشان کرد: گاهی یک اقدام فرهنگی که با هدف ارزش‌آفرینی انجام می‌شود، به دلیل نبود حمایت و همراهی مدیران به نتیجه معکوس می‌رسد؛ از این رو مقابله با تهاجم فرهنگی نیازمند مشارکت همه‌جانبه مردم، مدیران و نهادهای فرهنگی است.

