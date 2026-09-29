به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری عصر سهشنبه در جلسه کمیته بهرهوری استان فارس ، مدیریت آب را یکی از اصلیترین دغدغههای جوامع بشری دانست و اظهار کرد: حتی کشورهایی که از نظر اقلیمی شرایط مطلوبتری نسبت به ایران دارند، برنامهریزیهای کلانی برای مدیریت منابع آب انجام میدهند.
وی با اشاره به تجربه کشورهای پیشرو در استفاده از سیستمهای نوین آبیاری افزود: این تجربیات نشان میدهد مدیریت منابع آب دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی حیاتی است.
استاندار فارس با مرور هشدارهای کارشناسان درباره آینده منابع آبی کشور در دهههای گذشته ادامه داد: وضعیت امروز فرونشست زمین و خشکیدگی چشمهها، بخشی از پیامدهای کمتوجهی به هشدارهایی است که پیشتر درباره شرایط منابع آب کشور مطرح شده بود.
امیری مدیریت منابع آب را یکی از ارکان اصلی حکمرانی دانست و تصریح کرد: ساختار زمین و منابع زیرزمینی به دلیل آسیبهای انباشته ناشی از استفاده غیراصولی از منابع آب زیرزمینی، بهسادگی قابل بازسازی نیستند.
وی تأکید کرد: نباید فریب دورههای ترسالی را خورد و تصور کرد با افزایش موقت بارشها، مسائل و چالشهای منابع آب برطرف شده است.
ضرورت واقعبینی در ارزیابی ایدههای بهرهوری آب
رئیس کمیته بهرهوری استان فارس با اشاره به برگزاری رویداد ارتقای بهرهوری آب در ۲۵ آذرماه در شیراز گفت: با توجه به محدودیتهای اعتباری کشور، لازم است ایدهها، پیشنهادها و مقالات ارسالشده به دبیرخانه این رویداد با رویکردی واقعبینانه ارزیابی شوند.
امیری خواستار پرهیز از آرمانگرایی در داوری آثار شد و افزود: در حوزه بهرهوری آب نباید صرفاً آرزوها و آمال مطرح شود، بلکه ایدههایی باید مورد توجه قرار گیرند که با واقعیتهایی مانند محدودیت منابع و شرایط اقتصادی و اجرایی کشور همخوانی داشته باشند.
وی با بیان اینکه این رویداد باید به کشف موضوعات جدید در حوزه بهرهوری آب کمک کند، گفت: ارزیابی ایدهها نباید تنها به موضوعاتی که اکنون در معرض دید قرار دارند محدود شود، بلکه باید ظرفیتهای جدید و ایدههای نوآورانه نیز مورد توجه قرار گیرند.
مدیریت آب فارس باید آثار عملی داشته باشد
استاندار فارس در ادامه بر ضرورت خروج نتایج رویداد ارتقای بهرهوری از سطح مباحث نظری تأکید کرد و گفت: برگزاری این رویداد باید نشان دهد که مدیریت آب در فارس مبتنی بر اصول علمی انجام میشود.
امیری خاطرنشان کرد: آثار و نتایج این رویکرد باید در یک دوره زمانی مشخص، به شکل عملی در مدیریت منابع آب استان نمایان شود.
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