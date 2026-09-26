به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری صبح شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان فارس با اشاره به همزمانی این نشست با هفته دفاع مقدس، گفت: باید هفته دفاع مقدس، آزادگان، شهدا، خانواده شهدا و ایثارگران و همه کسانی که در هشت سال دفاع مقدس نقش‌آفرینی کردند را گرامی بداریم.

وی افزود: بسیاری از ارزش‌های امروز جامعه از جمله روحیه ایثار و شهادت، ازخودگذشتگی، تاب‌آوری، مقاومت و حتی دکترین دفاعی کشور، ریشه در هشت سال دفاع مقدس دارد و بازگو کردن این دوران نباید صرفاً به عنوان یک مناسبت تقویمی دنبال شود.

استاندار فارس با بیان اینکه دفاع مقدس بخشی مهم از تاریخ انقلاب اسلامی و ایران است، گفت: نسل‌های آینده باید بدانند که این کشور و امنیت امروز آن با چه هزینه‌هایی و با فداکاری چه انسان‌های بزرگی به دست آمده است.

امیری ادامه داد: اگر فرهنگ دفاع مقدس و تربیت ناشی از آن وجود نداشت، در جنگ ۱۲ روزه اخیر، دشمن می‌توانست کشور را با شرایط متفاوتی مواجه کند؛ بنابراین گرامیداشت هفته دفاع مقدس باید از یک مناسبت تقویمی فراتر رفته و به یک فرهنگ بومی تبدیل شود.

فرهنگ عمومی با وظایف روزمره ادارات متفاوت است

وی در ادامه با اشاره به مباحث مطرح‌شده در شورای فرهنگ عمومی، تصریح کرد: فرهنگ عمومی با کارکرد روزمره اداراتی که عضو شورای فرهنگ عمومی هستند تفاوت دارد و نباید وظایف جاری دستگاه‌ها با موضوع فرهنگ عمومی اشتباه گرفته شود.

استاندار فارس افزود: فرهنگ عمومی پشتوانه‌ای از الزامات نانوشته و ناگفته دارد و معمولاً در یک روز، دو روز یا با صدور یک بخشنامه شکل نمی‌گیرد؛ بلکه باید در بستر زمان ایجاد شود.

امیری با بیان اینکه فعالیت شوراها و کارگروه‌های فرهنگی برای تحقق اهداف فرهنگی ضروری است، گفت: صرف تشکیل شورا و انجام فعالیت‌های اداری نمی‌تواند به‌تنهایی فرهنگ عمومی ایجاد کند و برای سامان دادن هر موضوعی ابتدا باید شناخت دقیقی از آن موضوع داشت.

نظم، کار و نظافت می‌تواند موضوع فرهنگ عمومی باشد

وی با اشاره به ضرورت شناخت دقیق مسائل فرهنگی بیان کرد: همان‌طور که یک پزشک تا محل درد را تشخیص ندهد نمی‌تواند برای آن نسخه‌ای تجویز کند، در موضوعات فرهنگی نیز شناخت «چیستی» مسئله اهمیت اساسی دارد.

استاندار فارس، نظم و انضباط عمومی، فرهنگ کار و وجدان کاری و نظافت شهری و محیطی را از جمله موضوعاتی دانست که می‌تواند در حوزه فرهنگ عمومی مورد توجه قرار گیرد.

امیری با اشاره به تجربه برخی کشورهای دیگر در زمینه رعایت نظم و نظافت عمومی، گفت: در برخی جوامع، رعایت نظافت و حفظ محیط عمومی به یک فرهنگ تبدیل شده و حتی شهروندان نسبت به رفتارهای آسیب‌زننده به محیط حساس هستند.

وی همچنین با اشاره به سنت قرائت قرآن در خانواده‌ها پیش از انقلاب، اظهار کرد: زمانی در بسیاری از خانواده‌ها قرآن‌خوانی به یک رفتار خانوادگی تبدیل شده بود و حتی هسته‌هایی از این فرهنگ در جامعه شکل گرفته بود؛ این همان مسیری است که می‌تواند به شکل‌گیری فرهنگ عمومی منجر شود.

فرهنگ کار باید به ارزش اجتماعی تبدیل شود

امیری با تأکید بر اهمیت فرهنگ کار گفت: در برخی جوامع، کار کردن یک ارزش و بیکاری یک ضدارزش تلقی می‌شود و باید زمینه‌ای فراهم شود که فرهنگ کار و وجدان کاری نیز در جامعه ما به یک ارزش عمومی تبدیل شود.

استاندار فارس همچنین بر موضوعاتی مانند نصب پرچم در مناسبت‌های مذهبی، صرفه‌جویی در مصرف آب، نان، برق و گاز، تقویت روحیه تعاون و نوع‌دوستی و مسجدمحوری تأکید کرد.

وی معماری ایرانی اسلامی را نیز از موضوعات مهم فرهنگی دانست و گفت: امروز در برخی نقاط، معماری در حال فاصله گرفتن از هویت ایرانی و اسلامی است و باید برای حفظ این هویت و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی برنامه‌ریزی شود.

استاندار فارس در پایان از اعضای شورای فرهنگ عمومی خواست برای طرح ایده‌های جدید منتظر برگزاری جلسه بعدی نمانند و گفت: اعضای شورا باید از ظرفیت‌ها و امکانات موجود استفاده کرده و با خلاقیت، نوآوری و ایده‌های جدید، موضوعات فرهنگی را به دبیرخانه شورا ارائه کنند.

امیری همچنین بر استفاده از ظرفیت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها در فعالیت‌های فرهنگی تأکید کرد و افزود: این مجموعه‌ها می‌توانند پایگاه‌های مهمی برای فعالیت‌های فرهنگی باشند و لازم است برنامه‌ریزی درباره برش استانی موضوعات فرهنگی از این ظرفیت‌ها آغاز شود.