تخصیص ۱۱۵ میلیارد تومان برای توسعه شبکه آبیاری فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر گوهرگانی صبح یکشنبه در جریان بازدید از شهرستانهای جهرم و خفر با اشاره به ضرورت صیانت از منابع آب و خاک گفت: حفظ ثروتهای خدادادی نیازمند برنامه مدون و مشارکت جدی ذینفعان است و دولت و بهرهبرداران باید برای حفاظت از این منابع حیاتی همافزایی بیشتری داشته باشند.
وی با بیان اینکه ۱۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای شبکه آبیاری و زهکشی فارس اختصاص یافته است، افزود: این رقم معادل ۱۰ درصد اعتبارات ملی این حوزه محسوب میشود و باید با اولویتبندی طرحها برای ارتقای بهرهوری منابع آب مورد استفاده قرار گیرد.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی درباره توسعه روشهای نوین آبیاری نیز گفت: نسبت مشارکت دولت و کشاورزان که در گذشته ۸۵ به ۱۵ بود، اکنون به ۵۰ به ۵۰ رسیده و تلاش وزارت جهاد کشاورزی بر این است که این سهم به ۷۰ به ۳۰ تغییر کند تا حمایت بیشتری از تولیدکنندگان صورت گیرد.
گوهرگانی همچنین از اختصاص ۷۳ میلیارد تومان برای پایاب سدها در فارس خبر داد و گفت: سهم شهرستانهای جهرم و خفر از این اعتبارات باید با دقت پیگیری و در مسیر اجرای طرحهای مورد نیاز هزینه شود.
وی با تأکید بر نقش تشکلهای تخصصی و نظامهای بهرهبرداری در سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: نگاه راهبردی وزارتخانه بر محوریت تشکلهای تخصصی و نظامهای بهرهبرداری استوار است.
حمایت دولت از طرحهای جمعی باغداران
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در حمایت از پروژههای عامالمنفعه، اولویت با تعاونیها و اشخاص حقوقی است و اگر مجموعهای از باغداران در قالب یک شخصیت حقوقی برای اجرای پروژههایی مانند بند آب یا شبکه آبیاری اقدام کنند، دولت حمایت مالی لازم را انجام خواهد داد.
وی درباره مطالعات خاکشناسی نیز گفت: برای شناسایی محدودیتهای شوری، پایش کیفیت اراضی و افزایش عملکرد محصولات در واحد سطح، محدودیتی در ارائه خدمات به استان فارس وجود ندارد.
احیای قنوات فارس با اعتبارات محرومیتزدایی
گوهرگانی در خصوص احداث بندهای آبخیز در حریم رودخانهها نیز با اشاره به پیشینه فعالیتهای جهاد سازندگی اظهار کرد: اجرای هرگونه سازه در حریم رودخانههای فصلی نیازمند دریافت مجوزهای قانونی از کمیسیون ماده ۱۱ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی است.
وی افزود: برای پیشگیری از مخاطرات سیلاب و رعایت حریم کمی و کیفی منابع آب، ضروری است پروژهها با حضور نمایندگان وزارت نیرو، استانداری و دستگاههای نظارتی بررسی شوند تا ضمن حفظ حقابه کشاورزان، ضوابط ایمنی و فنی نیز رعایت شود.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی همچنین از آزادسازی اعتبارات بلوکهشده استان خبر داد و گفت: با اولویتبندی طرحها، قنوات باقیمانده فارس نیز با استفاده از ظرفیتهای استانی و اعتبارات محرومیتزدایی احیا خواهند شد.
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