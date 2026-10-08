به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری صبح پنجشنبه در نشست هم‌اندیشی و تبادل نظر قوه قضاییه با صاحبان صنایع و تولیدکنندگان کشور در شیراز، گفت: یکی از مسائلی که امروز در کشور با آن مواجه هستیم، نوع نگاه به سرمایه‌گذار و کارآفرین است و این نگاه در سال‌های گذشته فراز و نشیب‌های زیادی داشته است.

وی با اشاره به تجربه اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در کشور افزود: خصوصی‌سازی الزامات و اقتضائاتی دارد و نمی‌توان بدون فراهم کردن بسترهای لازم، انتظار داشت کارآفرینان سرمایه‌گذاری کنند و کشور نیز به توسعه برسد.

استاندار فارس تصریح کرد: متأسفانه کارآفرینان را گرفتار فرآیندهای اداری کرده‌ایم و بعد انتظار داریم کشور توسعه پیدا کند و سرمایه‌گذاران نیز وارد عرصه تولید شوند.

امیری با بیان اینکه ایجاد اشتغال نیازمند فراهم شدن مقدمات و زیرساخت‌های لازم است، گفت: اشتغال فرمول مشخصی دارد و نمی‌توان صرفاً با اعلام هدف‌گذاری برای ایجاد صدها هزار شغل، انتظار تحقق آن را داشت؛ ایجاد اشتغال نیازمند سرمایه، مواد اولیه، امکانات و محاسبات اقتصادی است.

وی ادامه داد: اینکه بگوییم سالانه ۸۰۰ هزار شغل ایجاد کنیم، هدف خوبی است اما تحقق آن با آرزو و آرمان امکان‌پذیر نیست و باید واقعیت‌های اقتصادی و الزامات ایجاد اشتغال را در نظر گرفت.

کارآفرینان فرماندهان جنگ اقتصادی هستند

استاندار فارس با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به فعالان اقتصادی بیان کرد: زمانی که نگاه ما به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، نگاه به مجاهدان عرصه جهاد اقتصادی نباشد، این مسیر به نتیجه نمی‌رسد.

امیری گفت: امروز در یک جنگ ترکیبی قرار داریم و امید کشور به همین کارآفرینان و صاحبان سرمایه است؛ همان‌طور که در دوران دفاع مقدس رزمندگان مورد عزت و احترام بودند، اگر معتقدیم امروز در جنگ اقتصادی هستیم، باید کارآفرینان و صاحبان سرمایه را فرماندهان و رزمندگان این عرصه بدانیم.

وی افزود: در دوران جنگ ۱۲ روزه، شخصاً از تعدادی از واحدهای تولیدی استان بازدید کردم و دیدم این واحدها نه‌تنها فعالیت خود را متوقف نکردند، بلکه با افزایش ساعت کاری برای تأمین نیازهای مردم پای کار آمدند.

امیری ادامه داد: زمانی که اعلام شد کشور به نان و مواد غذایی نیاز دارد، واحدهای تولیدی بدون وقفه فعالیت کردند و به نیازهای کشور پاسخ دادند. این اقدامات نشان می‌دهد بسیاری از تولیدکنندگان با وجود مشکلات، به دلیل تعهد و علاقه به کشور پای کار هستند.

مشکلات قضایی تولیدکنندگان تفکیک و پیگیری شود

استاندار فارس با اشاره به ظرفیت قوه قضاییه برای حل بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی پیشنهاد کرد: کارآفرینان استان فارس موضوعاتی را که مستقیماً به دستگاه قضایی مربوط می‌شود، به صورت مشخص و تفکیک‌شده مطرح کنند تا امکان پیگیری و حل آنها وجود داشته باشد.

وی افزود: بخشی از مشکلات مربوط به اجرای اسناد رسمی و آیین‌نامه‌هایی است که در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار دارد و می‌توان این مسائل را در همین چارچوب پیگیری کرد.

امیری ادامه داد: بخشی دیگر از مشکلات به اجرای احکام، مسائل مربوط به مناقصه و مزایده و همچنین اقداماتی مربوط می‌شود که در ارتباط با تأمین اجتماعی و سایر نهادها برای کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه همه مشکلات فعالان اقتصادی در اختیار قوه قضاییه نیست، گفت: بخشی از مسائل مربوط به قانون‌گذاری و بخشی نیز مربوط به دستگاه اجرایی است و باید از مسیرهای مربوط به خود پیگیری شود.

درخواست ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به پرونده‌های تجاری

استاندار فارس همچنین پیشنهاد ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به پرونده‌های تجاری را مطرح کرد و گفت: اگر فعالان اقتصادی احساس می‌کنند ایجاد شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های تجاری ضروری است، این موضوع می‌تواند در چارچوب اختیارات قوه قضاییه بررسی شود.

امیری در پایان تأکید کرد: باید در چنین نشست‌هایی موضوعاتی مطرح شود که در چارچوب اختیارات قوه قضاییه قرار دارد تا جلسات به نتیجه عملی و حل مشکلات کارآفرینان و تولیدکنندگان منجر شود.