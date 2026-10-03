به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری صبح شنبه در جریان بازدید میدانی از بافت تاریخی شیراز، این را بافت را هویت فرهنگی، تاریخی و اجتماعی شهر دانست و گفت: پهنه ۳۶۰ هکتاری بافت تاریخی شیراز از جنبه‌های تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی اهمیت زیادی دارد.

وی افزود: در این بافت، خانقاه، مسجد، کلیسا، کنیسه و حوزه علمیه در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و معماری آن خود گویای یک فرهنگ و نمایانگر بخشی از تاریخ شیراز است.

استاندار فارس با بیان اینکه جوامع با تاریخ خود هویت پیدا می‌کنند، گفت: هنگامی که از بافت تاریخی شیراز سخن می‌گوییم، در واقع از هویت مردم این شهر سخن می‌گوییم؛ بنابراین حفظ و احیای این گستره اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.

امیری با اشاره به توجه دولت به حوزه میراث فرهنگی ادامه داد: رئیس‌جمهور از نخستین روزهای قبول مسئولیتم در فارس، توسعه گردشگری و توجه به میراث فرهنگی را مورد تأکید قرار داد و بر همین اساس، سند گردشگری فارس با کار کارشناسی و با رعایت الزامات جایگاه سومین حرم اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در ایران تصویب شد.

وی افزود: بافت تاریخی شیراز نیز از جمله بخش‌هایی است که در این سند به شایستگی مورد توجه قرار گرفته است.

استاندار فارس با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر بیان کرد: با همت شهرداری شیراز، اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس و راهبری معاونت هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری، اقدامات ارزشمندی در بافت تاریخی انجام شده است.

وی گفت: در مسیر بازدید از دروازه کازرون، اقدامات انجام‌شده و گزارش‌های ارائه‌شده، چشم‌انداز روشنی را برای این پهنه نشان می‌دهد، هرچند همچنان کارهای فراوانی در پیش است.

مقاوم‌سازی بافت تاریخی شیراز باید با رویکرد بافتی انجام شود

امیری با اشاره به موضوع استحکام‌بخشی بناهای تاریخی گفت: تاکنون مقاوم‌سازی بافت تاریخی به شیوه موردی انجام شده، اما با توجه به ارزش میراثی و فرهنگی این محدوده، باید از مقاوم‌سازی موردی به سمت مقاوم‌سازی بافتی حرکت کنیم.

وی ادامه داد: این روند در گام‌های آغازین قرار دارد و لازم است ضوابط مشخصی برای آن تدوین شود تا این پهنه ارزشمند از فرسودگی و تخریب مصون بماند.

استاندار فارس با بیان اینکه احیای کامل بافت تاریخی می‌تواند به رفع ناهنجاری‌های موجود کمک کند، گفت: با احیای بافت، محله دوباره رونق و شایستگی خود را به دست خواهد آورد.

احیای بافت تاریخی نیازمند همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان است

وی درباره ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف نیز گفت: هدف از بازدید امروز، لمس مسائل و مشکلات بافت تاریخی از نزدیک بود؛ چراکه احیای این محدوده تنها در توان شهرداری یا میراث فرهنگی نیست و به مشارکت دستگاه‌های دیگر، به‌ویژه دستگاه‌های خدمات‌رسان، نیاز دارد.

امیری افزود: پس از این بازدید، نشست‌های هماهنگی بین‌بخشی با تکیه بر برآورد دقیق مشکلات از سوی معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری برگزار می‌شود تا پیگیری‌های اداری و اجرایی با انسجام بیشتری انجام گیرد.

وی با اشاره به روند اقدامات دو سال اخیر در بافت تاریخی شیراز تصریح کرد: گزارش‌ها نشان می‌دهد طی یک سال و نیم تا دو سال گذشته روند کار در مسیر درستی قرار گرفته است، اما رسیدن به شتاب مورد انتظار به همکاری سایر بخش‌ها بستگی دارد.

محدودیت ارتفاعی بافت تاریخی قابل چشم‌پوشی نیست

استاندار فارس درباره محدودیت‌های ارتفاعی و تأثیر آن بر حضور سرمایه‌گذاران گفت: برخی سرمایه‌گذاران به دلیل محدودیت ارتفاعی موجود در بافت، تمایل کمتری برای سرمایه‌گذاری دارند، اما شهرداری، میراث فرهنگی و دستگاه‌های مربوطه ضوابطی دارند که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.

امیری افزود: سرمایه‌گذاران باید در چارچوب قوانین و ضوابط دستگاه‌های مربوطه اقدام به سرمایه‌گذاری کنند؛ زیرا تعیین محدوده ارتفاعی و مقررات مرتبط با آن بر پایه منطق و دلایل کارشناسی برای حفاظت از بافت تاریخی شکل گرفته است.

وی تأکید کرد: بی‌توجهی به این اصول در عمل می‌تواند به تخریب و از بین رفتن میراث تاریخی شیراز منجر شود.