متفکرآزاد: ایران بدون بمب اتم به یک ابرقدرت تبدیل شده است

روح‌الله متفکرآزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران قدرت اول جهان است، اظهار کرد: واقعیت این است که قرار گرفتن ایران در جرگه ابرقدرت‌ها، یک اعتراف بین‌المللی و امری مبرهن و واضح است.

وی افزود: سه جنگ بزرگ به ملت ایران تحمیل شد و ملت ما در هر سه جنگ، سربلند بیرون آمد. اهمیت سربلندی ایران در جنگ اخیر از آن جهت دوچندان است که ما با بزرگ‌ترین ارتش دنیا جنگیدیم و توانستیم دشمن را شکست دهیم.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوع تنها این نبود که دشمن به اهداف خود دست پیدا نکرد، بلکه جمهوری اسلامی ایران در جریان این جنگ به اهداف و دستاوردهای جدیدی نیز دست یافت. بنابراین، پیروزی در این جنگ صرفاً به معنای ناکامی دشمن در دستیابی به اهدافش نیست، بلکه کشور و ملت ما نیز به پیروزی‌هایی دست پیدا کرده‌اند.

متفکرآزاد ادامه داد: در شرایطی که شدیدترین جنگ به ما تحمیل شد و دشمن با جدیدترین حملات و با تمام توان خود به ایران حمله کرد، در نهایت زمین خورد و ما توانستیم به دستاوردهایی دست پیدا کنیم که پیش از جنگ از آنها برخوردار نبودیم.

وی با بیان اینکه ما تنها ابرقدرت دنیا هستیم که بدون بمب اتم به ابرقدرت تبدیل شده‌ایم، گفت: نکته مهم دیگر این است که سه مدعی ابرقدرتی در جهان، قدرت خود را مبتنی بر مسائل مادی‌گرایانه بنا کرده‌اند، اما ابرقدرتی جمهوری اسلامی ایران بدون اتکا به مکاتب مادی و در پرتو و سپهر توحیدی و در میدان نبرد به دست آمده است.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: قدرت ما مبتنی بر سنت‌های الهی است و دلیل این قدرت نیز آن است که قدرت ما از اتکا به خداوند نشأت می‌گیرد.