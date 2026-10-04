قزوین پایلوت اجرای لیگ ملی کتابخوانی مسجد، محله و کتابخانه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدیه قافله‌باشی بعد از ظهر یکشنبه در هشتمین جلسه شورای اجتماعی قزوین اظهار کرد: در ماه‌های گذشته و هم‌زمان با تأکید دولت چهاردهم بر محله‌محوری، تفاهمی میان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و کانون‌های فرهنگی هنری مساجد شکل گرفت و دبیرخانه اجرایی این طرح در استان قزوین فعال شد.

وی افزود: با توجه به ظرفیت‌های موجود در حوزه محله‌محوری، در این طرح کتابخانه به‌عنوان یکی از محورهای محله در نظر گرفته شد تا کتاب و کتابخوانی از فضای صرفاً کتابخانه‌ای خارج شده و در بستر مسجد و محله نیز گسترش پیدا کند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قزوین ادامه داد: هدف اصلی این طرح، ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در میان کودکان و نوجوانان، تقویت تعامل میان مسجد، کتابخانه و محله و تبدیل مطالعه فردی به یک فعالیت گروهی، جذاب و رقابتی است.

مطالعه از کتابخانه به محله آمد

قافله‌باشی گفت: در این لیگ، علاوه بر ترویج مطالعه، مهارت‌هایی مانند تفکر، تحلیل، گفت‌وگو و کار گروهی نیز در میان اعضای تیم‌ها تقویت می‌شود و تلاش شده است از ظرفیت مسجد و کتابخانه برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی محله‌محور استفاده شود.

وی با بیان اینکه اجرای طرح هم‌زمان با روز جهانی مسجد و از اواخر مرداد آغاز شد، اظهار کرد: فعالیت‌ها در مساجد، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و کتابخانه‌ها شکل گرفت و رقابت میان گروه‌های کتابخوانی در دو رده سنی انجام شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قزوین افزود: رده نخست این مسابقات کودکان ۷ تا ۱۱ سال و رده دوم نوجوانان ۱۱ تا ۱۷ سال بودند و کتاب‌های انتخاب‌شده برای همه استان‌ها یکسان بود و سؤالات مسابقه نیز از طریق سامانه در اختیار گروه‌ها قرار گرفت.

«مهربانی» و «سرداران ایران» در رده کودکان

وی درباره کتاب‌های انتخاب‌شده برای این رقابت گفت: برای گروه کودکان، کتابی با موضوع مهربانی و شکرگزاری و با زبانی ساده و ملموس انتخاب شد تا مفاهیم اخلاقی و انسانی را به زبان قابل فهم به کودکان منتقل کند.

قافله‌باشی ادامه داد: کتاب «سرداران ایران؛ آریوبرزن» نوشته مهدی میرکیانی نیز با هدف آشنایی کودکان با اسطوره‌ها، قهرمانان و شخصیت‌های ملی ایران و تقویت ارتباط آنان با تاریخ و هویت ملی انتخاب شد.

«شازده کوچولو» و «تن‌تن و سندباد» برای نوجوانان

وی اظهار کرد: در رده سنی نوجوانان نیز کتاب «شازده کوچولو» به دلیل ظرفیت آن برای پرداختن به مفاهیم عمیق انسانی، دوستی و مسئولیت‌پذیری انتخاب شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قزوین افزود: کتاب «تن‌تن و سندباد» نوشته محمد میرکیانی نیز از دیگر آثار انتخاب‌شده برای نوجوانان بود که به دلیل اهمیت آن در ادبیات انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفت.

قافله‌باشی با اشاره به تقریظ رهبر معظم انقلاب بر این کتاب گفت: این تقریظ نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه این اثر است و قرار گرفتن آن در میان کتاب‌های این لیگ، فرصتی برای آشنایی نوجوانان با این اثر فراهم کرد.

قزوین دومین استان از نظر تعداد تیم‌های شرکت‌کننده

وی درباره استقبال از این طرح گفت: در یک رقابت سراسری، استان فارس با ثبت ۳۷۲۸ تیم بیشترین تعداد تیم‌های شرکت‌کننده را به خود اختصاص داده و قزوین با ثبت ۲۶۰ تیم در جایگاه دوم قرار گرفته است.

قافله‌باشی افزود: استان خوزستان نیز با ۲۳۲ تیم در جایگاه بعدی قرار دارد و این آمار نشان می‌دهد که طرح توانسته است در خارج از فضای معمول کتابخانه نیز مورد استقبال کودکان و نوجوانان قرار گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر مرحله نخست مسابقات برگزار شده و یکی از مهم‌ترین اقدامات در ادامه کار، داوری آثار و انتخاب تیم‌های برتر است که داوری این رقابت در استان قزوین و برای شرکت‌کنندگان سراسر کشور انجام خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قزوین با اشاره به استقبال کودکان از این طرح گفت: وقتی کتابخانه از فضای خود خارج می‌شود و مسجد و محله نیز در کنار آن قرار می‌گیرند، ظرفیت جدیدی برای ارتباط با کودکان و نوجوانان ایجاد می‌شود و استقبال شکل‌گرفته در تابستان نشان داد که این نسل همچنان به کتاب و فعالیت‌های کتابخوانی علاقه‌مند است.

بیش از ۸۰۰ سالمند عضو کتابخانه‌های قزوین هستند

قافله‌باشی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور سالمندان در کتابخانه‌های عمومی استان اظهار کرد: از حدود ۶ هزار عضو کتابخانه‌های مورد اشاره، نزدیک به ۸۰۰ نفر را سالمندان بالای ۶۵ سال تشکیل می‌دهند.

وی افزود: نکته جالب این است که سالمندان عضو کتابخانه‌ها مراجعه مستمر و منظمی دارند، کتاب امانت می‌گیرند و معمولاً نیز کتاب‌ها را در موعد مقرر بازمی‌گردانند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قزوین خاطرنشان کرد: حضور سالمندان در کتابخانه‌ها نشان می‌دهد این قشر علاقه قابل توجهی به کتاب و کتابخوانی دارند و کتابخانه می‌تواند یکی از فضاهای مهم برای مشارکت فرهنگی و اجتماعی آنان باشد.