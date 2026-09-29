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۷ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۷

انبار ۴۸۱ میلیارد ریالی لوازم خانگی قاچاق در یزد لو رفت

انبار ۴۸۱ میلیارد ریالی لوازم خانگی قاچاق در یزد لو رفت

یزد- فرمانده انتظامی استان یزد از کشف یک‌هزار و ۸۲۹ قلم انواع لوازم خانگی خارجی قاچاق به ارزش بیش از ۴۸۱ میلیارد ریال در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سردار علیرضا دلیری اظهار کرد: در راستای مقابله با قاچاق کالا و برخورد با مخلان نظام اقتصادی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با انجام اقدامات اطلاعاتی از وجود یک انبار لوازم خانگی قاچاق مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات میدانی، محل دقیق این انبار را در شهر یزد شناسایی و با اخذ مجوز قضائی از آن بازرسی کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: در بازرسی انجام‌شده، یک‌هزار و ۸۲۹ قلم انواع لوازم خانگی خارجی قاچاق کشف شد که کارشناسان ارزش آن را بیش از ۴۸۱ میلیارد ریال برآورد کردند.

دلیری تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی استان یزد معرفی شد.

کد مطلب 6962104

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