انبار ۴۸۱ میلیارد ریالی لوازم خانگی قاچاق در یزد لو رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سردار علیرضا دلیری اظهار کرد: در راستای مقابله با قاچاق کالا و برخورد با مخلان نظام اقتصادی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با انجام اقدامات اطلاعاتی از وجود یک انبار لوازم خانگی قاچاق مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات میدانی، محل دقیق این انبار را در شهر یزد شناسایی و با اخذ مجوز قضائی از آن بازرسی کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: در بازرسی انجام‌شده، یک‌هزار و ۸۲۹ قلم انواع لوازم خانگی خارجی قاچاق کشف شد که کارشناسان ارزش آن را بیش از ۴۸۱ میلیارد ریال برآورد کردند.

دلیری تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی استان یزد معرفی شد.