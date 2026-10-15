کشف ۱۲۹۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی استان یزد، سردار علیرضا دلیری اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی متوجه شدند دو شرکت تولیدی و بازرگانی با ارائه اطلاعات مالی کذب، اقدام به فرار مالیاتی کرده‌اند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی و با همراهی کارشناسان اداره امور مالیاتی استان، موضوع را بررسی کردند و فرار مالیاتی بیش از هزار و ۲۹۰ میلیارد ریالی این شرکت‌ها را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: مسئولان شرکت‌های مربوطه به مراجع قانونی معرفی شدند و ملزم به پرداخت مالیات موردنظر شدند.