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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۸

کشف فرار مالیاتی ۵۳۱ میلیارد ریالی از دو شرکت در یزد

کشف فرار مالیاتی ۵۳۱ میلیارد ریالی از دو شرکت در یزد

یزد - فرمانده انتظامی استان یزد از شناسایی و کشف ۵۳۱ میلیارد ریال فرار مالیاتی در دو واحد تجاری شامل یک شرکت تولیدی و یک واحد بنکداری طلا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلیس یزد سردار علیرضا دلیری اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با انجام اقدامات اطلاعاتی، از فرار مالیاتی یک شرکت تولیدی و یک واحد بنکداری طلا از طریق ارائه اطلاعات مالی کذب مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پس از اخذ مجوز قضائی و با همراهی کارشناسان اداره امور مالیاتی استان یزد، بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند و در جریان بررسی‌ها، فرار مالیاتی بیش از ۵۳۱ میلیارد ریالی این دو واحد تجاری محرز شد.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: متصدیان این واحدها برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی و ملزم به پرداخت مالیات مربوطه شدند.

کد مطلب 6963709

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