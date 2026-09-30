کشف فرار مالیاتی ۵۳۱ میلیارد ریالی از دو شرکت در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلیس یزد سردار علیرضا دلیری اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با انجام اقدامات اطلاعاتی، از فرار مالیاتی یک شرکت تولیدی و یک واحد بنکداری طلا از طریق ارائه اطلاعات مالی کذب مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پس از اخذ مجوز قضائی و با همراهی کارشناسان اداره امور مالیاتی استان یزد، بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند و در جریان بررسی‌ها، فرار مالیاتی بیش از ۵۳۱ میلیارد ریالی این دو واحد تجاری محرز شد.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: متصدیان این واحدها برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی و ملزم به پرداخت مالیات مربوطه شدند.