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۲ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۳

کشف ۵۰ میلیاردی لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در یزد

کشف ۵۰ میلیاردی لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در یزد

یزد- فرمانده انتظامی استان یزد از کشف ۳ هزار و ۱۱۳ قلم لوازم آرایشی و بهداشتی خارجی قاچاق به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در بازرسی از یک منزل مسکونی در صفائیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سردار علیرضا دلیری اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با انجام اقدامات اطلاعاتی از نگهداری و فروش مقادیری لوازم آرایشی و بهداشتی فاقد مجوز در شهر یزد مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات میدانی، محل نگهداری این کالاها را در یک منزل مسکونی در منطقه صفائیه شناسایی و با اخذ مجوز قضائی از این محل بازرسی کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد ادامه داد: در این بازرسی، ۳ هزار و ۱۱۳ قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی خارجی قاچاق کشف شد که کارشناسان ارزش این اقلام را ۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

دلیری گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و به همراه اقلام مکشوفه برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

کد مطلب 6957162

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    نظرات

    • زهرا ۰۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۳
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      پاسخ
      از نیروی انتظامی متشکرم

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