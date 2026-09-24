کشف ۵۰ میلیاردی لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سردار علیرضا دلیری اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با انجام اقدامات اطلاعاتی از نگهداری و فروش مقادیری لوازم آرایشی و بهداشتی فاقد مجوز در شهر یزد مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات میدانی، محل نگهداری این کالاها را در یک منزل مسکونی در منطقه صفائیه شناسایی و با اخذ مجوز قضائی از این محل بازرسی کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد ادامه داد: در این بازرسی، ۳ هزار و ۱۱۳ قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی خارجی قاچاق کشف شد که کارشناسان ارزش این اقلام را ۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

دلیری گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و به همراه اقلام مکشوفه برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.